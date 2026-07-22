Bloqueos en Guatemala este 22 de julio: antimotines intervienen para liberar paso en vías

En municipios del sur de la metrópoli se registraron bloqueos este miércoles 22 de julio en rechazo al aumento en el precio de los combustibles. Según autoridades, las vías han sido liberadas en cuatro puntos donde había manifestantes; sin embargo, en Prados de Villa Hermosa han vuelto a bloquear.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Canales informó de un bloqueo en el kilómetro 16 de la ruta a ese municipio, en el tramo de Los Álamos, lo que aún afecta la circulación en ambos sentidos. El paso fue liberado a las 13.50 horas.

La PMT alertó de que el paso estaba totalmente interrumpido, por lo que recomendó a los conductores utilizar rutas alternas y tomar las precauciones necesarias para evitar contratiempos. Además, advirtió que la situación complica de forma drástica la movilidad vehicular en Boca del Monte y el tramo de Los Álamos.

Agentes monitorean la situación y mantendrán informada a la población sobre cualquier cambio, según la PMT.

La PMT de San Miguel Petapa informó de manifestación en la que participaron conductores de vehículos particulares, mototaxis y buses extraurbanos que rechazan el alza en los precios de los combustibles.

En ese municipio se registraba un bloqueo en la ruta principal de Prados de Villa Hermosa, en el ingreso al paso a desnivel, donde los manifestantes fueron desalojados por un grupo de antimotines. Se ha informado que de nuevo fue bloqueado el paso y la situación es tensa.

Como ruta alterna, la PMT sugiere utilizar la calzada Aguilar Batres hacia el bulevar El Frutal, desde la Central de Mayoreo.

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La PMT de Villa Nueva informa que, por los bloqueos, los automovilistas utilizan el bulevar El Frutal hacia El Búcaro y El Mezquital.

La PMT de Villa Canales también informó que el paso de la ruta de Rustrián Chichimecas también está bloqueado, por lo que le sugiere no usar Chichimecas como ruta alterna debido a los bloqueos.

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Antimotines accionan

El tráfico estaba detenido en el ingreso a Ciudad Real, zona 12 de Villa Nueva, por bloqueo registrado en el desnivel de Prados de Villa Hermosa.

Tras el diálogo, la PNC le advirtió a los manifestantes de que liberaran la vía, la situación se tornó tensa y agentes lanzaron bombas lacrimógenas para liberar el paso.

Otros puntos bloqueados

Provial también informó que hubo un bloqueo en el kilómetro 162 de la ruta CA-2 occidente, en Mazatenango, Suchitepéquez.

También reportó interrupción del paso vehicular en el km 204 de la ruta RD-TOT-01, entre Totonicapán a Santa Cruz del Quiché, donde el paso ya fue liberado.

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Con información de Ángel Oliva