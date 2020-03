A partir de este domingo el presidente Alejandro Giammattei decretó toque de queda para contener el contagio. (Foto Prensa Libre: EFE)

El pediatra guatemalteco, Edwin José Asturias Barnoya, estima que en tres semanas los contagios por covid-19 sean mil o más casos, sino se realiza una cuarentena total. Además, el experto en enfermedades infecciosas en la niñez proyectó que las muertes por el nuevo coronavirus podrían ser hasta 100 mil, ya que en Guatemala hay casi 1 millón de personas mayores de 75 años y alrededor de 500 mil que padecen de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, entre otros.

El virus demuestra que se propaga con facilidad en las poblaciones. El primer foco de infección fue en Wuhan, China. En el país, el presidente Alejandro Giammattei confirmó 17 casos, cuatro nuevos contagios detectados del pasado viernes 20 de marzo al sábado 21 de marzo.

¿Cuál es el comportamiento del covid-19 en el país?

La epidemia va en un aumento predecible. La curva muestra que hemos pasado a la transmisión de persona a persona en las comunidades y que el virus se ha diseminado ya en muchos lugares del país. La razón de tener aún pocos casos se debe al número de pruebas que estamos haciendo. En los países que tienen más pruebas, el 10 por ciento de la población que evalúan sale positivo. En Guatemala, hay 13 casos de 450 pruebas, o sea menos del 5 por ciento y eso es porque no se está haciendo la investigación epidemiológica activa.

¿Cuánto tiempo en promedio pasa entre uno y otro caso que va confirmado como positivo el gobierno?

No sabemos, pero hemos ido aumentando en 20 o 30 por ciento los casos cada día, pero sospechamos que hay muchos más. Por cada caso detectado hay por lo menos entre cinco o más casos no detectados. En otros países en América Latina, cada 2 días se han duplicado los casos. Para una muestra Panamá y Costa Rica.

¿En qué fase está el nuevo coronavirus en Guatemala?

Ya pasamos de la fase de contención a la mitigación. Estamos en lo que los epidemiólogos llamamos la fase exponencial de la epidemia. Y esta fase durará los próximos seis o hasta 12 meses. Solo se irá aplanando la curva si nos aislamos en cuarentena total, o nos infectamos casi todos.

¿Qué nos dirán los siguientes días, después de salir de esta fase del covid-19 en Guatemala, el virus podría alcanzar más contagios?

Muchos más, si no hacemos un encierro y cuarentena total, no habrá forma de parar esta epidemia como lo ha experimentado Italia y España. Aún en Estados Unidos, es muy claro que los Estados como Florida y Texas que se han atrasado en aplicar la cuarentena han aumentado sus casos y muertes enormemente.

¿Cuántas personas podrían estar infectadas en 21 días, conforme al comportamiento que tiene el nuevo coronavirus en el país?

Mi estimación en este momento es que ya hay más de 100 casos en Guatemala y que en dos semanas tendremos mil como número conservador.

¿Cuántos necesitarán hospitalización?

Un cálculo muy simple nos dice que en Guatemala hay casi un millón de personas mayores de 75 años, según el último censo. Además, otro medio millón con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión e insuficiencia renal. Se estima que 1 de cada 10 a 15 de ellos puede morir, lo que significa que serían 50 mil o 100 mil muertes. Asimismo, por lo menos unos de cada cinco se hospitalizarán, podríamos decir que son 300 mil hospitalizaciones en los próximos 6 o 12 meses. Esta será una carga nunca antes vista para el sistema de salud y la economía del país, si no hacemos algo drástico e inmediato.

¿El país está preparado para contener la pandemia?

Ningún país lo está, pero Guatemala tiene uno de los sistemas de salud más débiles del continente con escasos recursos y muchas personas con pobreza y desnutrición. Lo peor en este momento es ir en contra de la ciencia y la evidencia. En este país de creyentes, recuerden que Dios dijo: “Ayúdate que yo te ayudare”.

¿Qué medidas se tendrían que haber tomado en San Pedro Sacatepéquez?

La cuarentena en San Pedro podría haber funcionado por unos días, pero uno no puede pedirle a las personas que se aíslen si no tienen los medios. Nuestra naturaleza social hace que resistamos en encierro y por eso las medidas deben ser decisivas y no confusas.

¿En cuánto tiempo se podrían confirmar más casos relacionados con el contacto que tuvieron con los familiares del hombre fallecido?

Ya se están confirmando, por lo menos dos casos de los 13 actuales son contactos de tercera generación del compatriota fallecido. Eso significa que ya en San Pedro hay un foco activo de infección.

¿Cuántas personas podrían haber sido infectadas por el contacto que tuvieron con los tres casos confirmados en San Pedro Sacatepéquez?

Se estima que cada persona infectada puede contagiar de dos a cuatro personas más, pero estas dos a cuatro personas contagiaran a otras dos a cuatro y así se continuará la transmisión rápida.