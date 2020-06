El 19.3% de pacientes se ha recuperado del virus

En lo que va de la emergencia por coronavirus las estadísticas determinan que cuatro de cada 100 pacientes fallecen. (Foto Prensa Libre: AFP)

Desde que comenzó la pandemia en el país, el pasado 13 de marzo, el 19.3 por ciento de los pacientes se ha recuperado.

En la actualidad, de acuerdo con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), hay 12 mil 45 personas en el país que se recuperan, considerados por las autoridades como casos activos.

Según epidemiólogos, contrario a la precisión respecto de cuántos guatemaltecos se recuperan respecto de los que han fallecido, se debe a que los recuperados dependen tanto de los fallecidos como de la cantidad de casos detectados cada día.

Las estadísticas refieren que cuatro de cada cien personas fallecen por covid-19.

La tasa de letalidad en Guatemala por la pandemia es de 3.98 por ciento. Este indicador ha aumentado 1.51 por ciento en el último mes y medio.

Testimonios

Entre los recuperados por covid-19 se encuentra Raúl Moscoso, un mensajero que enfermó en los últimos días de mayo pasado.

El 18 de mayo último, empezaron los síntomas, y Moscoso acudió a una clínica privada. El médico que lo atendió le diagnosticó “una infección en la garganta”.

Los antibióticos que le recetaron no hicieron efecto, y explicó que “los síntomas seguían, y el domingo 24 de mayo apareció una fiebre” que le hizo sospechar que se había contagiado de coronavirus.

“Por mi trabajo, tengo cobertura del IGSS (Instituto Guatemalteco de Seguridad Social), y fui al de la zona 9, al área de emergencia. Ahí estuve varias horas, luego de que me hicieran el hisopado, y a las 3 de la madrugada del lunes me confirmaron que tenía coronavirus”, relató Moscoso.

Los próximos días, Moscoso los pasó en tratamiento en un hotel de la zona 10 capitalina. Su estado de salud era moderado, pero se le empezó a dificultar la respiración, y regresó al IGSS de zona 9.

“Hubo un día en que amanecí muy mal —el 29 de mayo—. El oxígeno lo tenía muy bajo, y me costaba respirar. La atención fue rápida, y me colocaron asistencia de oxígeno. En mi estancia no miré rechazo a atendernos por los doctores, aunque la preocupación era si sobrevivía o no a la enfermedad”, comentó Moscoso.

Según los datos de ayer, desde el 13 de marzo pasado se han recuperado tres mil 28 personas. Solo ayer, 79.

La tasa de letalidad a escala global es del 5.07 por ciento, y Latinoamérica ha superado los cien mil fallecidos por covid-19, y el escenario se complica.

“En mi sala, en la que estuve una noche, a tres camas de la mía un señor se complicó. Él tenía coronavirus, y perdió el conocimiento. Los enfermeros se lo llevaron”, recordó Moscoso.

Raúl es uno de los que ha tenido la suerte de contar su historia y, a pesar de que comentó que sufre discriminación entre sus vecinos, se atrevió a hablar de su recuperación, para demostrar que la enfermedad se puede vencer.

El 12 de junio recién pasado, a través de una circular a los directores ejecutivos de los hospitales de la red nacional y de los nosocomios temporales para atender el covid-19, el Ministerio de Salud informó que el protocolo para egreso de pacientes cambiaría.

De esa cuenta, los pacientes leves asintomáticos con comorbilidad compensados y con tratamiento que hayan cumplido con los 10 días de aislamiento dentro de los hospitales temporales o nacionales, se les dará egreso, independientemente de que tengan o no prueba negativa.

Esta decisión obedece a los procedimientos para la preparación y respuesta frente al nuevo coronavirus elaborado por el Departamento de Epidemiología de la mencionada cartera.

A pesar de ese cambio de protocolos, en los hospitales del IGSS en los que se atienden a pacientes con covid-19, la constante ha sido el hacinamiento, al igual que en los temporales de MSPAS.

Hay proyecciones poco alentadoras para el país. Según las previsiones matemáticas del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, en inglés), para el 15 de julio próximo, Guatemala tendrá 25 mil 741 casos confirmados de covid-19 y se registrarán mil 250 fallecidos.

Moscoso relató que durante su estadía en el Hospital de Enfermedades del IGSS, en la zona 9, fue testigo del fallecimiento de tres pacientes.

“Una tarde vi cuando sacaron a tres pacientes en bolsas plásticas. Ellos ya habían fallecido por coronavirus, y eso me asustó, porque no sabía si soportaría la enfermedad. Pasaron unos días más, y fui mejorando, hasta que los médicos me dijeron que había vencido al virus”, relató Moscoso.

El período crítico para Moscoso fue de cuatro días, del 1 al 4 de junio. Después, estuvo en recuperación —siempre en el IGSS— durante ocho días, y fue el 12 de junio último cuando una ambulancia lo trasladó a su casa en la zona 7 de San Miguel Petapa.

El martes próximo, Moscoso se subirá de nuevo a su bicicleta y regresará a trabajar. Se siente débil aún, pero indica que en la fase crítica de la pandemia tendrá “más precaución”, porque no sabe si es inmune al virus, y de no serlo, volvería a contagiarse.