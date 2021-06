El calvario en busca de la vacuna se hace interminable para muchos guatemaltecos que exigen orden en el proceso

Pobladores hacen largas filas para vacunarse en el CUM. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

Mientras la pandemia gana terreno y el número de contagios va hacia arriba, miles de guatemaltecos buscan con ansia ser vacunados contra el covid-19; sin embargo, esa aspiración se ha convertido en un calvario que pareciera no tener fin.

Largas filas, aglomeraciones, falta de vacuna y poca información es lo que prevalece en los centros de vacunación de la capital, lo que desorienta a las personas que exigen ser inmunizados.

Este es el caso de Irma de Rivera, a quien le asignaron una cita para este lunes 14 de junio en el puesto de vacunación de Cayalá, pero al presentarse a la hora indicada le informaron que no podían atenderla porque no contaban con vacunas.

En su desesperación por ser vacunada, De Rivera se trasladó al centro de vacunación del Centro Universitario (CUM), donde le dijeron que debía hacer cita con las personas que no la cuenta, pero para eso tendría que pasar mucho tiempo y con seguridad cerrarían el puesto antes de que le llegara su turno.

“Seguramente tendré que estar aquí mañana a las tres de la mañana para ver si me reciben, porque a los que no traen cita los dejan de último. Es por gusto que se haga una cita o que le manden mensaje porque solo gastando dinero y recursos por gusto. Como ministerio deben acatar las órdenes que han dado”, dijo De Rivera, quien está inscrita desde hace dos semanas, pero no consigue que le apliquen la vacuna.

Lamentamos realmente que personas mayores de 70 años que no han recibido su mensaje. Hemos anunciado que toda persona que esté registrada pueda acudir a cualquier puesto y se le va a vacunar, lamentablemente las dos últimas semanas cuando se abrió la de 50 y más los puestos se desbordaron, porque nunca se pensó que gente de ese rango de edad iba a llegar en los primeros dos días a vacunarse.

Agregó: “Le rogamos a las personas de 70 y más que se acerquen a los puestos que ellos tienen prioridad para vacunarse, son el primer rango de edad habilitado de la fase dos y nos extraña que tengamos muy pocas personas vacunadas en ese rango”.

El viernes 11 de junio, el Ministerio de Salud anunció por medio de un comunicado que solo se vacunará a las personas que tengan cita, la cual se programa por medio de un mensaje de texto enviado al número de teléfono que se anotan durante el registro.

“El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social recuerda a la población guatemalteca que el registro previo es un requisito fundamental para acceder al servicio de vacunación contra el COVID-19. A partir de la presente fecha, no se atenderá a personas que no hayan cumplido con este requisito hasta que completen su proceso de inscripción en el sistema”, refiere el documento.

Agrega que: “Las personas de 50 años o más que deseen ser vacunadas, pueden registrarse por medio de la plataforma digital www.vacuna.gob.gt o en los centros comerciales donde encuentran quioscos de registro habilitados. Esta medida permitirá devolver el orden al proceso de vacunación y poder brindar a todos una atención de calidad”.

“Registrate, espera el mensajito de texto y vacúnate”, refiere el comunicado; sin embargo, una de las quejas recurrentes en los puestos de vacunación por parte de los pobladores es que dice mensaje nunca les llegó.