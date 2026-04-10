El clima en Guatemala este fin de semana estará marcado por altas temperaturas y posibles lluvias

Un boletín compartido por el Insivumeh detalla cómo serán las condiciones del clima en Guatemala durante el fin de semana del sábado 11 y domingo 12 de abril.

Se pronostican áreas con neblina en las primeras horas de la mañana, cielo parcialmente nublado alternando con poca nubosidad y ambiente cálido durante el día.

Además, se prevén lluvias dispersas en la Franja Transversal del Norte, Caribe, bocacosta y suroccidente. Estas condiciones se asocian con la entrada de humedad de ambos litorales y las altas temperaturas.

El Insivumeh recomienda a la población no exponerse al sol por períodos prolongados y, de ser necesario, hidratarse lo mejor posible.

En las regiones del Pacífico habrá poca nubosidad y ambiente cálido con presencia de humo durante el día. También se espera incremento y desarrollo de nubosidad por la tarde, con posibilidad de lluvias dispersas acompañadas de actividad eléctrica.

Para la meseta central, que incluye la capital, se prevé neblina matutina, poca nubosidad y ambiente cálido y húmedo durante el día. Por la tarde y noche habrá incremento de nubosidad, con posibilidad de lloviznas o lluvias dispersas. El viento predominará del norte y nordeste, de ligero a moderado.

En la región del Motagua y los valles del oriente se espera neblina matutina, cielo parcialmente nublado alternando con poca nubosidad y ambiente cálido y brumoso durante el día. Además, habrá incremento y desarrollo de nubosidad por la tarde, con posibilidad de lluvias dispersas en zonas de montaña.

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En Alta Verapaz, Caribe, Franja Transversal del Norte y región norte se prevé neblina en las primeras horas de la mañana, cielo parcialmente nublado alternando con poca nubosidad y ambiente cálido y húmedo. También se registrarán lloviznas o lluvias con actividad eléctrica durante la tarde y noche. El viento será del nordeste, ligero a moderado.

Temperaturas máximas