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El clima en Guatemala este fin de semana estará marcado por altas temperaturas y posibles lluvias
Se pronostica clima cálido y posibilidad de lluvias para el 11 y 12 de abril en Guatemala.
Guatemala tendrá clima cálido el 11 y 12 de abril 2026. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)
Un boletín compartido por el Insivumeh detalla cómo serán las condiciones del clima en Guatemala durante el fin de semana del sábado 11 y domingo 12 de abril.
Se pronostican áreas con neblina en las primeras horas de la mañana, cielo parcialmente nublado alternando con poca nubosidad y ambiente cálido durante el día.
Además, se prevén lluvias dispersas en la Franja Transversal del Norte, Caribe, bocacosta y suroccidente. Estas condiciones se asocian con la entrada de humedad de ambos litorales y las altas temperaturas.
El Insivumeh recomienda a la población no exponerse al sol por períodos prolongados y, de ser necesario, hidratarse lo mejor posible.
En las regiones del Pacífico habrá poca nubosidad y ambiente cálido con presencia de humo durante el día. También se espera incremento y desarrollo de nubosidad por la tarde, con posibilidad de lluvias dispersas acompañadas de actividad eléctrica.
Para la meseta central, que incluye la capital, se prevé neblina matutina, poca nubosidad y ambiente cálido y húmedo durante el día. Por la tarde y noche habrá incremento de nubosidad, con posibilidad de lloviznas o lluvias dispersas. El viento predominará del norte y nordeste, de ligero a moderado.
En la región del Motagua y los valles del oriente se espera neblina matutina, cielo parcialmente nublado alternando con poca nubosidad y ambiente cálido y brumoso durante el día. Además, habrá incremento y desarrollo de nubosidad por la tarde, con posibilidad de lluvias dispersas en zonas de montaña.
Para leer más: Guía esencial para hidratarse y evitar riesgos durante el calor extremo
En Alta Verapaz, Caribe, Franja Transversal del Norte y región norte se prevé neblina en las primeras horas de la mañana, cielo parcialmente nublado alternando con poca nubosidad y ambiente cálido y húmedo. También se registrarán lloviznas o lluvias con actividad eléctrica durante la tarde y noche. El viento será del nordeste, ligero a moderado.
Temperaturas máximas
- La capital: 27°C a 29°C
- Altiplano central y occidental: 25°C a 30°C
- Regiones del Pacífico: 35°C a 38°C
- Región norte: 35°C a 37°C
- Alta Verapaz: 27°C a 29°C
- Caribe: 31°C a 33°C
- Región del Motagua y los valles del oriente: 37°C a 39°C