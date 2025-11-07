El clima en Guatemala, este fin de semana, será soleado durante el día y frío en la noche y la madrugada

Comunitario

El clima en Guatemala, este fin de semana, será soleado durante el día y frío en la noche y la madrugada

El clima en Guatemala durante el sábado 8 y el domingo 9 de noviembre será variado, según el Insivumeh.

|

time-clock

Guatemala tendrá variaciones en el clima el 8 y 9 de noviembre. (Foto Prensa Libre: Imagen compartida por la Conred)

Un boletín del Insivumeh explica cómo estarán las condiciones del clima en el territorio nacional durante el fin de semana del sábado 8 y domingo 9 de noviembre.

Se prevé cielo parcialmente nublado, con intervalos de poca nubosidad. El ambiente será soleado durante el día, y frío en horas de la noche y madrugada en los altiplanos central y occidental.

A partir de la noche del domingo, aumentarán la nubosidad y la posibilidad de lluvias desde las regiones del norte hacia el centro del país.

De acuerdo con el pronóstico, los mayores acumulados de lluvia se esperan en la Franja Transversal del Norte e Izabal, debido al acercamiento de un frente frío.

EN ESTE MOMENTO

Diputados eligen a la nueva Junta Directiva del Congreso 2026-2027

“Es un caballo de Troya”: las lecturas detrás de la votación de la nueva Junta Directiva del Congreso 2026

Right
Hasta el 06 de noviembre de 2025, los vuelos entre Guatemala y Estados Unidos siguen sin contratiempos, pero el cierre del Gobierno estadounidense podría alterar este panorama. (Foto, Prensa Libre: Glenda Burrión)

Verificamos por usted: ¿Peligran los vuelos entre Guatemala y Estados Unidos por el cierre del Gobierno de EE. UU.?

Right

En la meseta central, que incluye la capital, el viento frío del norte incrementará gradualmente su velocidad al inicio de la semana, con ráfagas de entre 45 y 55 kilómetros por hora.

En las regiones del Pacífico, norte, Caribe, Franja Transversal del Norte, región del Motagua y valles del oriente se espera lluvias dispersas con actividad eléctrica.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres recomienda a la población abrigarse adecuadamente, revisar techos y objetos que puedan caer por el viento, y mantenerse informada por medio de los canales oficiales de la institución y del Insivumeh.

Para leer más: Septiembre del 2025 ha sido el más lluvioso de los últimos 30 años de registros mensuales

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

Temperaturas máximas

  • La capital: entre 26°C a 28°C
  • Altiplano central y occidental: 23°C a 28°C
  • Regiones del Pacífico: 33°C a 35°C
  • Región norte: 32°C a 34°C
  • Alta Verapaz: 25°C a 27°C
  • Caribe: 30°C a 32°C
  • Región del Motagua y valles de oriente: 32°C a 34°C

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Clima en Guatemala época de frío en Guatemala Frío en Guatemala Insivumeh 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS