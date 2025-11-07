El clima en Guatemala, este fin de semana, será soleado durante el día y frío en la noche y la madrugada

Un boletín del Insivumeh explica cómo estarán las condiciones del clima en el territorio nacional durante el fin de semana del sábado 8 y domingo 9 de noviembre.

Se prevé cielo parcialmente nublado, con intervalos de poca nubosidad. El ambiente será soleado durante el día, y frío en horas de la noche y madrugada en los altiplanos central y occidental.

A partir de la noche del domingo, aumentarán la nubosidad y la posibilidad de lluvias desde las regiones del norte hacia el centro del país.

De acuerdo con el pronóstico, los mayores acumulados de lluvia se esperan en la Franja Transversal del Norte e Izabal, debido al acercamiento de un frente frío.

En la meseta central, que incluye la capital, el viento frío del norte incrementará gradualmente su velocidad al inicio de la semana, con ráfagas de entre 45 y 55 kilómetros por hora.

En las regiones del Pacífico, norte, Caribe, Franja Transversal del Norte, región del Motagua y valles del oriente se espera lluvias dispersas con actividad eléctrica.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres recomienda a la población abrigarse adecuadamente, revisar techos y objetos que puedan caer por el viento, y mantenerse informada por medio de los canales oficiales de la institución y del Insivumeh.

Para leer más: Septiembre del 2025 ha sido el más lluvioso de los últimos 30 años de registros mensuales

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

Temperaturas máximas