Empresa no notifica si concluyó instalación de gradas eléctricas y ascensores en La Aurora

Según informó la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), la empresa contratada para colocar las gradas eléctricas y los ascensores en el Aeropuerto Internacional La Aurora tenía hasta el pasado sábado 30 de noviembre a las 23.59 horas para finalizar la instalación de dichos equipos en la principal terminal aérea de Guatemala.

Explicaron que la notificación de la empresa contratada para proveer e instalar ese equipo debe entregar a más tardar el lunes 2 de diciembre en donde deberá informar acerca de la finalización o estado de la obra y servicio.

De acuerdo con el artículo 45 de la Ley Orgánica del Organismo Judicial: "Los plazos que se calculan por días no incluyen a los días inhábiles, y estos son los domingos, los sábados y los feriados oficiales"; por lo que la empresa debe entregar el lunes 2 de diciembre su notificación acerca del estado de la obra y sobre sus servicios.

La empresa "Tecnologías Smart Home, Sociedad Anónima", fue contratada por Q8 millones 650 mil en el 2023 y debía instalar seis escaleras eléctricas y ocho elevadores; sin embargo, las medidas que utilizaron no eran las que necesitaba el Aeropuerto Internacional la Aurora y por esa razón no se finalizó la colocación en el plazo previsto.

Hasta el momento, el monto millonario aún no se le ha entregado a la compañía, ya que la condición del contrato indica que el pago es contra entrega; además, la empresa aún no le ha enviado ningún tipo de notificación al Aeropuerto, ya que como se mencionó anteriormente, como el plazo venció en sábado se traslada al lunes.

Las nuevas gradas y elevadores

Tras recibir las nuevas instalaciones en el equipo, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) debe supervisar el funcionamiento, principalmente por la seguridad de los usuarios en el Aeropuerto. Posteriormente, tras una serie de informes en donde se verifica que todo esté correcto, se le dará de alta a las escaleras y los ascensores.

La directora interina de la DGAC, Azucena Zelaya, visitó la instalación de los equipos e indicó que los avances son "bastante notorios” en comparación a cómo se encontraban el pasado jueves 31 de octubre: "La instalación de estos sistemas de movilidad resulta fundamental para mejorar la atención al público", agregó.

Lea más: Pasajeros reportan robo en equipajes en Aeropuerto La Aurora y Aeronáutica dice que ha iniciado acciones

Como no se cumplió con el plazo establecido para el jueves 31 de octubre, la DGAC se apegó al artículo 85 de la Ley de Contrataciones del Estado, exigiendo el cumplimiento de los servicios, por lo que la empresa encargada indicó que los equipos iban a estar correctamente instalados para el sábado 30 de noviembre.

"El retraso del contratista en la entrega de la obra se sancionará con el pago de una multa por cada día de atraso, equivalente al cero punto cinco del valor total del contrato. Las multas por retraso en ningún caso excederán del cinco por ciento (5%) del valor del contrato", es lo que indica el artículo 85 de la Ley de Contrataciones.

Las multas se pagan al terminar el debido proceso de instalación del equipo, no obstante, si no se cumple con el contrato y la compañía tampoco paga la multa, el Aeropuerto Internacional La Aurora no se ve obligado a pagarle a la empresa por los servicios para los que fue contratada, y hasta el momento ya hay una sanción.

Por no haber cumplido con el plazo hasta el jueves 31 de octubre del 2024, se le impuso una multa a la empresa"Tecnologías Smart Home, Sociedad Anónima" por más de Q18 mil, a la que se le suma una adicional de Q44 mil, que proviene desde el 2023, cuando la compañía no cumplió con sus plazos establecidos para noviembre de ese año.