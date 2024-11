Vence el plazo para que la instalación de las gradas eléctricas y ascensores en La Aurora

La empresa contratada para colocar las gradas eléctricas y ascensores en el Aeropuerto Internacional La Aurora tiene hasta este sábado 30 de noviembre a las 23.59 para finalizar la instalación de dichos equipos, según informó la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Al cumplirse ese plazo, según el procedimiento, la empresa tiene que notificar la entrega o el estado del proyecto, pero este paso debe hacerse en días hábiles, por lo que tendría que ser el próximo lunes 2 de diciembre, explicó la DGAC por medio de la oficina de Comunicación.

Es decisión del proveedor si traslada algún aviso este sábado, y hasta el mediodía la empresa no se había comunicado para informar sobre el avance, la finalización de la instalación o algún problema, se añadió.

La firma Tecnologías Smart Home, Sociedad Anónima, fue contratada por Q8 millones 650 mil durante el gobierno de Alejandro Giammattei, en el 2023, para instalar seis escaleras eléctricas y ocho elevadores; sin embargo, las medidas de las escaleras no eran las que necesitaba el Aeropuerto, y no finalizó la colocación en el plazo previsto. El monto aún no se ha pagado, ya que la condición es de pago contra entrega.

Asumiendo que se finaliza la instalación a tiempo y se entrega lo contratado, la DGAC tiene que hacer las supervisiones correspondientes del equipo, verificar que estos funcionen y por la seguridad de los pasajeros. Después se deben efectuar informes con el comité encargado de verificar que todo este hecho correctamente, y si así es, que posteriormente se pueda proceder a dar de alta el equipo o habilitarlo para que los usuarios las puedan utilizar, se indicó.

El tiempo para habilitarlas se define después de que se entreguen, ya que se hace una evaluación por un supervisor quien dará un plazo estimado

“Oficialmente la empresa tiene hasta el 30 de noviembre a las 23.59 horas para poder hacer la entrega, y luego de eso ya se podrá dar una postura oficial, de que entregaron, que no, y qué prosigue, lo que podría ser el lunes” porque la empresa tiene que notificar la entrega o el estado del proyecto, pero eso debe hacerse en días hábiles, se añadió.

El viernes 29 de noviembre la directora interina de la DGAC, Azucena Zelaya, visitó las áreas donde se debían instalar estos equipos, se observó que los avances “son bastante notorios” respecto de cómo se encontraban el 31 de octubre último, indicó la institución. Ahora se espera que se pueda cumplir el plazo.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

Proceso

La funcionaria explicó a inicios de noviembre, en el Congreso, que cuando asumieron los cargos en la DGAC este año ya encontraron el contrato vencido y con un incumplimiento en la entrega de equipos porque estos no correspondían según el documento.

El contrato tenía un plazo del 1 de agosto al 30 de noviembre del 2023, y la empresa interpuso un recurso de revocatoria, que consiste en un proceso administrativo y se le otorga el recurso y se empieza a aplicar la cláusula décima segunda del contrato para la resolución de conflictos en vía directa y se estable un proceso para poder instalar lo equipos correctos.

Se establecieron dos etapas, una de condiciones previas, de la cual la primera parte consistía en que tenían que sacar todos los equipos que estaban dentro del Aeropuerto y que no correspondían, y luego de eso, de manera conjunta, se iba a realizar el proceso de manera conjunta de verificar en insitu los equipos que la empresa decía que ya tenía y una revisión y medición de los espacios donde iban a estar estos colocados, y posteriormente ejecutar la instalación de los equipos.

Al no completarse en el plazo al 31 de octubre surgió la nueva notificación a la empresa del vencimiento del plazo, y la DGAC se apegan al artículo 85 de Ley de Contrataciones del Estado que establece un retraso en la entrega y lo cual le permite exigir el cumplimiento y terminar este proceso, y en esta fase en donde se encuentran actualmente.

La firma se comprometió entregar el trabajo completado el 30 de noviembre.

El contrato también incluye instalar ocho elevadores en el Aeropuerto La Aurora. (Foto, Prensa Libre: cortesía DGAC).

Ya se han emitido dos sanciones. Una sanción es por Q43 mil 250 mil derivada del retraso de 121 días que hubo desde el vencimiento del contrato al 30 de noviembre del 2023, apegado a lo que establece la Ley de Contrataciones del Estado.

La otra sanción es porque por haber finalizado el 31 de octubre del 2024, por lo que la nueva multa ascendería a Q17 mil 300 (del 1 al 30 de noviembre).

Sumando ambas, llegará a Q60 mil 550, y se deben pagar al finalizar el proceso.

Las multas se pagan al terminar el debido proceso, después le informan al respecto y la comisión liquidadora les notifica que se tiene que proceder al pago de las multas y para completar todo el proceso, y si no cumple los contratos y no paga la multa tampoco se le paga a la empresa por los servicios para los que fue contratada, se agregó en esa ocasión.