En medio de misiles y advertencias militares, guatemalteca comparte su testimonio desde Israel

Rebeca Permuth vive de cerca el conflicto entre Israel e Irán, pues cuando se alistaba para abordar un avión de regreso a Guatemala, las autoridades ordenaron el cierre del espacio aéreo, debido a que minutos antes el Ejército israelí había atacado instalaciones nucleares en Teherán.

“La madrugada del viernes 13 de junio, me encontraba en el aeropuerto Ben Gurión, en Israel, lista para abordar mi vuelo con destino a Guatemala. Alrededor de las 4.00 horas, cerraron el aeropuerto y cancelaron todos los vuelos”, escribió Permuth en un mensaje de texto.

Actualmente se resguarda en un refugio de un hotel en Tel Aviv, principal blanco de las represalias iraníes y donde, según medios locales, hubo “varios impactos” en el área, después de que Irán lanzara una tercera oleada de misiles contra territorio israelí.

“Conseguimos hospedaje en un hotel en Tel Aviv, donde ya he perdido la cuenta de cuántas veces han sonado las sirenas debido a los drones y misiles que Irán ha lanzado en represalia por esta operación (…) llevada a cabo por Israel. Cada vez que suenan las alarmas, tenemos menos de dos minutos para correr y refugiarnos en el cuarto de seguridad con otras 40 personas”, agregó.

Relató que el Ejército israelí emitió una importante advertencia a sus ciudadanos respecto de las comunicaciones sobre ataques con misiles.

Señaló que las autoridades militares solicitan específicamente que la población se abstenga de mencionar o compartir las ubicaciones exactas donde caen los proyectiles, incluso en comunicaciones privadas como WhatsApp o llamadas telefónicas.

Esta precaución se fundamenta en capacidades tecnológicas avanzadas que permiten a fuerzas hostiles interceptar y analizar comunicaciones para ajustar sus objetivos.

Indicó que cuando los ciudadanos comentan masivamente sobre la ubicación de un impacto, proporcionan inadvertidamente información valiosa que permite a los atacantes calibrar sus sistemas de puntería para futuros lanzamientos.

La entrevistada describió la “sorprendente” resiliencia de los israelíes, quienes, a pesar de la amenaza de drones o misiles, continuaban con sus actividades cotidianas de manera ordenada, incluso disfrutando de la playa.

Explicó que los ciudadanos han aprendido a convivir con esta realidad como parte de su vida diaria.

También mencionó que Israel ha logrado eliminar a varios miembros de la cúpula del régimen iraní, al que describió como patrocinador del terrorismo que viola sistemáticamente los derechos de su propio pueblo y amenaza constantemente con destruir Israel.

Permuth añadió que el espacio aéreo debe mantenerse cerrado porque los drones pueden pasar por debajo del radar, lo cual representa una amenaza constante.

Nuevas explosiones

Varios medios iraníes reportaron en la madrugada del sábado 14 de junio —hora de Irán— nuevas explosiones en la capital del país, Teherán, en medio de la escalada de tensiones con Israel, después de que el Gobierno israelí lanzara una ofensiva contra el país persa el viernes.

La agencia Tasnim, así como el Tehran Times y Press TV, compartieron videos y mensajes en sus redes sociales con columnas de humo en Teherán, sin que haya información confirmada sobre el origen de las explosiones.

La noticia llegó poco después de que una tercera oleada de drones iraníes cayera sobre Israel. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) aseguraron haber interceptado “algunos” de los objetos, y medios israelíes reportaron impactos en Tel Aviv.

Con información de EFE

#BREAKING

Some of the Iranian missiles had MASSIVE warheads, notice the shockwave

#BREAKING

Loud sounds heard in some areas in the Iranian capital Tehran