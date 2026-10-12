EN VIVO manifestaciones de Codeca: caminatas se desplazan este 12 de octubre en distintos puntos de Guatemala

Integrantes del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) desarrollan este lunes 12 de octubre caminatas y caravanas en las principales ciudades de Guatemala para dar a conocer una serie de peticiones.

En un comunicado, Codeca y otras organizaciones manifiestan su “profundo rechazo y preocupación por el deterioro de las condiciones de vida de las familias guatemaltecas”.

Se pronuncian contra el aumento sostenido de los precios de los combustibles, la canasta básica, los fertilizantes y otros productos esenciales que, según esas organizaciones, afectan “gravemente” la economía de los hogares y profundizan las condiciones de pobreza y desigualdad.

Entre otras consignas, manifiestan su rechazo a la corrupción, al uso discrecional de los recursos públicos y a la captura o cooptación de las instituciones del Estado por intereses criminales, según Codeca.

Los manifestantes se desplazan por áreas urbanas y algunos tramos carreteros, donde portan pancartas con sus consignas.

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) ha informado sobre los puntos donde se desarrollan las manifestaciones de Codeca este 12 de octubre en Guatemala.

¿Dónde están las manifestaciones de Codeca?

Ruta a El Salvador

Kilómetro 124 en la aldea Acequia, Jutiapa a

Ruta al suroccidente

Km 159 en Mazatenango, Suchitepéquez

Ruta Interamericana

Km 187 en Totonicapán

Ruta CA-13

Km 475 Santa Elena, Petén

En la capital

Manifestación del Centro Cívico hacia la Plaza de la Constitución, según la PMT

12 de octubre 2026, 09:48h Huehuetenango también se suma a las manifestaciones



En la ciudad de Huehuetenango Codeca también manifiesta. En la movilización participan adultos y jóvenes.

12 de octubre 2026, 09:25h Manifestación de Codeca se desplaza en Retalhuleu

Con pancartas, manifestantes se movilizan por la ciudad de Retalhuleu.

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