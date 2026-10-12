EN DIRECTO
Comunitario
EN VIVO manifestaciones de Codeca: caminatas se desplazan este 12 de octubre en distintos puntos de Guatemala
Codeca se manifiesta este 12 de octubre en distintas ciudades de Guatemala para expresar diversas demandas, entre ellas, el rechazo al alto precio de los combustibles.
Codeca en manifestación en la ciudad de Guatemala este lunes 12 de octubre de 2026. (Foto Prensa Libre: Tomada del Facebook de Codeca)
Integrantes del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) desarrollan este lunes 12 de octubre caminatas y caravanas en las principales ciudades de Guatemala para dar a conocer una serie de peticiones.
En un comunicado, Codeca y otras organizaciones manifiestan su “profundo rechazo y preocupación por el deterioro de las condiciones de vida de las familias guatemaltecas”.
Se pronuncian contra el aumento sostenido de los precios de los combustibles, la canasta básica, los fertilizantes y otros productos esenciales que, según esas organizaciones, afectan “gravemente” la economía de los hogares y profundizan las condiciones de pobreza y desigualdad.
Entre otras consignas, manifiestan su rechazo a la corrupción, al uso discrecional de los recursos públicos y a la captura o cooptación de las instituciones del Estado por intereses criminales, según Codeca.
Los manifestantes se desplazan por áreas urbanas y algunos tramos carreteros, donde portan pancartas con sus consignas.
La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) ha informado sobre los puntos donde se desarrollan las manifestaciones de Codeca este 12 de octubre en Guatemala.
¿Dónde están las manifestaciones de Codeca?
Ruta a El Salvador
- Kilómetro 124 en la aldea Acequia, Jutiapa a
Ruta al suroccidente
- Km 159 en Mazatenango, Suchitepéquez
Ruta Interamericana
- Km 187 en Totonicapán
Ruta CA-13
- Km 475 Santa Elena, Petén
En la capital
- Manifestación del Centro Cívico hacia la Plaza de la Constitución, según la PMT
Huehuetenango también se suma a las manifestaciones
En la ciudad de Huehuetenango Codeca también manifiesta. En la movilización participan adultos y jóvenes.
Manifestación de Codeca se desplaza en Retalhuleu
Con pancartas, manifestantes se movilizan por la ciudad de Retalhuleu.
Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.