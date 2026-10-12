EN VIVO manifestaciones de Codeca: caminatas se desplazan este 12 de octubre en distintos puntos de Guatemala

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EN VIVO manifestaciones de Codeca: caminatas se desplazan este 12 de octubre en distintos puntos de Guatemala

Codeca se manifiesta este 12 de octubre en distintas ciudades de Guatemala para expresar diversas demandas, entre ellas, el rechazo al alto precio de los combustibles.

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CODECA EN LA CAPITAL. MANIFESATCIÓN

Codeca en manifestación en la ciudad de Guatemala este lunes 12 de octubre de 2026. (Foto Prensa Libre: Tomada del Facebook de Codeca)

Integrantes del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) desarrollan este lunes 12 de octubre caminatas y caravanas en las principales ciudades de Guatemala para dar a conocer una serie de peticiones.

En un comunicado, Codeca y otras organizaciones manifiestan su “profundo rechazo y preocupación por el deterioro de las condiciones de vida de las familias guatemaltecas”.

Se pronuncian contra el aumento sostenido de los precios de los combustibles, la canasta básica, los fertilizantes y otros productos esenciales que, según esas organizaciones, afectan “gravemente” la economía de los hogares y profundizan las condiciones de pobreza y desigualdad.

Entre otras consignas, manifiestan su rechazo a la corrupción, al uso discrecional de los recursos públicos y a la captura o cooptación de las instituciones del Estado por intereses criminales, según Codeca.

Los manifestantes se desplazan por áreas urbanas y algunos tramos carreteros, donde portan pancartas con sus consignas.

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WASHINGTON (UNITED SATETS), 10/10/2026.- US President Donald Trump speaks to reporters before departing from the South Lawn of the White House in Washington, DC, USA, 10 October 2026. Trump is traveling to Clarksville, Tennessee, to attend a campaign rally in support of Republican candidates running in the November elections. (Elecciones) EFE/EPA/RON SACHS / POOL

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La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) ha informado sobre los puntos donde se desarrollan las manifestaciones de Codeca este 12 de octubre en Guatemala.

¿Dónde están las manifestaciones de Codeca?

Ruta a El Salvador

  • Kilómetro 124 en la aldea Acequia, Jutiapa a

Ruta al suroccidente

  • Km 159 en Mazatenango, Suchitepéquez

Ruta Interamericana

  • Km 187 en Totonicapán

Ruta CA-13

  • Km 475 Santa Elena, Petén

En la capital

  • Manifestación del Centro Cívico hacia la Plaza de la Constitución, según la PMT

12 de octubre 2026, 09:48h

Huehuetenango también se suma a las manifestaciones

En la ciudad de Huehuetenango Codeca también manifiesta. En la movilización participan adultos y jóvenes.

12 de octubre 2026, 09:25h

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Con pancartas, manifestantes se movilizan por la ciudad de Retalhuleu.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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