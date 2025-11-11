EN VIVO: militares veteranos bloquean carreteras en Guatemala este 11 de noviembre

EN VIVO: militares veteranos bloquean carreteras en Guatemala este 11 de noviembre

El paso de vehículos está interrumpido en algunas rutas principales del país, donde militares veteranos manifiestan.

Militares veteranos manifiestan en el km 65 de la ruta a El Salvador. (Foto: tomada de la página de Facebook de Visor Suroriente)

Militares veteranos realizan manifestaciones este martes 11 de noviembre en todo el territorio nacional.

Los organizadores indicaron que las protestas se llevarán a cabo en varios puntos, entre ellos carreteras de algunos departamentos y el área metropolitana.

Las movilizaciones de este martes tienen como fin exigir el cumplimiento de demandas planteadas al Estado, entre ellas un resarcimiento.

Las manifestaciones comenzaron la tarde de este martes, y se desconoce a qué hora se liberará el paso en las rutas afectadas.

Provial reporta al menos seis carreteras bloqueadas, y el número podría aumentar.

Al menos 9 rutas bloqueadas

Ruta al suroccidente

  • Bloqueado el km 247.5, crucero de La Virgen, San Marcos

Carretera a El Salvador

  • Kilómetro 65, en El Boquerón, Cuilapa, Santa Rosa

Ruta al Atlántico

  • Km 81.5 en El Rancho, El Progreso
  • Km 136, en Río Hondo, Zacapa
  • Km 245, La Ruidosa, Morales, Izabal

Ruta CA-14

  • Km 131, La Cumbre Salamá, Baja Verapaz
  • Km 180, San Julián, Tatic, Alta Verapaz

Ruta CA - 1 Occidente

  • Km 29.7, San Lucas Sacatepéquez, Sacatepéquez
  • Km 263, Aldea Xinacoj, Huehuetenango
11 de noviembre 2025, 15:00h

Grupo de militares veteranos camina hacia el Congreso

La Procuraduría de los Derechos Humanos informa que su su personal observa una manifestación de un grupo de militares retirados que avanza hacia el Congreso de la República.

11 de noviembre 2025, 14:30 h

No hay paso en la carretera a El Salvador

El paso de vehículos está interrumpido en ambos sentidos en el kilómetro 65 de la ruta a El Salvador.

11 de noviembre 2025, 14:16h

Tapan el paso en La Ruidosa

Manifestantes impiden el paso de vehículos en el km 245 de la ruta al Atlántico. En el lugar ya se registran largas filas de vehículos.

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

