EN VIVO: militares veteranos bloquean carreteras en Guatemala este 11 de noviembre

Militares veteranos realizan manifestaciones este martes 11 de noviembre en todo el territorio nacional.

Los organizadores indicaron que las protestas se llevarán a cabo en varios puntos, entre ellos carreteras de algunos departamentos y el área metropolitana.

Las movilizaciones de este martes tienen como fin exigir el cumplimiento de demandas planteadas al Estado, entre ellas un resarcimiento.

Las manifestaciones comenzaron la tarde de este martes, y se desconoce a qué hora se liberará el paso en las rutas afectadas.

Provial reporta al menos seis carreteras bloqueadas, y el número podría aumentar.

Al menos 9 rutas bloqueadas

Ruta al suroccidente

Bloqueado el km 247.5, crucero de La Virgen, San Marcos

Carretera a El Salvador

Kilómetro 65, en El Boquerón, Cuilapa, Santa Rosa

Ruta al Atlántico

Km 81.5 en El Rancho, El Progreso

Km 136, en Río Hondo, Zacapa

Km 245, La Ruidosa, Morales, Izabal

Ruta CA-14

Km 131, La Cumbre Salamá, Baja Verapaz

Km 180, San Julián, Tatic, Alta Verapaz

Ruta CA - 1 Occidente

Km 29.7, San Lucas Sacatepéquez, Sacatepéquez

Km 263, Aldea Xinacoj, Huehuetenango

11 de noviembre 2025, 15:00h Grupo de militares veteranos camina hacia el Congreso



La Procuraduría de los Derechos Humanos informa que su su personal observa una manifestación de un grupo de militares retirados que avanza hacia el Congreso de la República.

📍#Guatemala

El personal del Departamento de Mediación de la @PDHgt lleva a cabo labores de observación durante la manifestación realizada por un grupo de exmilitares, quienes se dirigen hacia el @CongresoGuate. La presencia tiene como propósito verificar que el desarrollo de la… pic.twitter.com/osQYhAMvdh — PDH Guatemala (@PDHgt) November 11, 2025

11 de noviembre 2025, 14:30 h No hay paso en la carretera a El Salvador



El paso de vehículos está interrumpido en ambos sentidos en el kilómetro 65 de la ruta a El Salvador.

11 de noviembre 2025, 14:16h Tapan el paso en La Ruidosa



Manifestantes impiden el paso de vehículos en el km 245 de la ruta al Atlántico. En el lugar ya se registran largas filas de vehículos.