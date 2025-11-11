EN DIRECTO
Comunitario
EN VIVO: militares veteranos bloquean carreteras en Guatemala este 11 de noviembre
El paso de vehículos está interrumpido en algunas rutas principales del país, donde militares veteranos manifiestan.
Militares veteranos manifiestan en el km 65 de la ruta a El Salvador. (Foto: tomada de la página de Facebook de Visor Suroriente)
Militares veteranos realizan manifestaciones este martes 11 de noviembre en todo el territorio nacional.
Los organizadores indicaron que las protestas se llevarán a cabo en varios puntos, entre ellos carreteras de algunos departamentos y el área metropolitana.
Las movilizaciones de este martes tienen como fin exigir el cumplimiento de demandas planteadas al Estado, entre ellas un resarcimiento.
Las manifestaciones comenzaron la tarde de este martes, y se desconoce a qué hora se liberará el paso en las rutas afectadas.
Provial reporta al menos seis carreteras bloqueadas, y el número podría aumentar.
Al menos 9 rutas bloqueadas
Ruta al suroccidente
- Bloqueado el km 247.5, crucero de La Virgen, San Marcos
Carretera a El Salvador
- Kilómetro 65, en El Boquerón, Cuilapa, Santa Rosa
Ruta al Atlántico
- Km 81.5 en El Rancho, El Progreso
- Km 136, en Río Hondo, Zacapa
- Km 245, La Ruidosa, Morales, Izabal
Ruta CA-14
- Km 131, La Cumbre Salamá, Baja Verapaz
- Km 180, San Julián, Tatic, Alta Verapaz
Ruta CA - 1 Occidente
- Km 29.7, San Lucas Sacatepéquez, Sacatepéquez
- Km 263, Aldea Xinacoj, Huehuetenango
Grupo de militares veteranos camina hacia el Congreso
La Procuraduría de los Derechos Humanos informa que su su personal observa una manifestación de un grupo de militares retirados que avanza hacia el Congreso de la República.
📍#Guatemala— PDH Guatemala (@PDHgt) November 11, 2025
El personal del Departamento de Mediación de la @PDHgt lleva a cabo labores de observación durante la manifestación realizada por un grupo de exmilitares, quienes se dirigen hacia el @CongresoGuate. La presencia tiene como propósito verificar que el desarrollo de la… pic.twitter.com/osQYhAMvdh
No hay paso en la carretera a El Salvador
El paso de vehículos está interrumpido en ambos sentidos en el kilómetro 65 de la ruta a El Salvador.
Tapan el paso en La Ruidosa
Manifestantes impiden el paso de vehículos en el km 245 de la ruta al Atlántico. En el lugar ya se registran largas filas de vehículos.