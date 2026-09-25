EN VIVO: Tránsito complicado en Guatemala este 25 de septiembre por lluvias, inundaciones, accidentes y ataques armados

Desde horas de la mañana de este viernes 25 de septiembre, las lluvias persistentes y distintos incidentes han complicado el tránsito en la capital y municipios cercanos, con congestionamientos, cierres y desvíos en varios sectores.

En la capital, las autoridades han reportado lluvia en sectores de las zonas 10 y 15, derrame de diésel en la calzada La Paz, trabajos de bacheo de emergencia en la calle Martí y complicaciones en otros puntos. La PMT también ha pedido precaución al circular por pasos a desnivel, puentes y pasarelas debido a las condiciones provocadas por las lluvias.

A estas dificultades se suman accidentes e incidentes armados. En Mixco, un motorista murió en un percance en el sector de Megafrater hacia el bulevar San Cristóbal, mientras que en la zona 12 de la capital un incidente armado obligó a efectuar un cierre vehicular.

Las autoridades mantienen operativos para regular la circulación, mientras las condiciones del clima continúan afectando la movilidad durante la tarde.

Incidentes reportados por autoridades

25 de septiembre 2026, 14:40h Motorista muere en accidente y cierre complica el tránsito en San Cristóbal

Un motorista murió tras una colisión con transporte pesado en el bulevar San Cristóbal, sector de MegaFrater, zona 8 de Mixco, en dirección a occidente.

Los cierres efectuados por la Policía Nacional Civil afectan la circulación hacia la colonia Las Charcas, la calzada Aguilar Batres y el Periférico.