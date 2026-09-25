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EN VIVO: Tránsito complicado en Guatemala este 25 de septiembre por lluvias, inundaciones, accidentes y ataques armados
Las lluvias y distintos incidentes viales complican la movilidad este viernes 25 de septiembre en la capital y municipios cercanos.
Las lluvias, accidentes y otros incidentes complican el tránsito este viernes 25 de septiembre. En la 11 avenida y 8a calle de la zona 1, un automóvil perdió el control e impactó contra la estación de Colón; solo se reportaron daños materiales. (Foto Prensa Libre: Policía MT Ciudad de Guatemala)
Desde horas de la mañana de este viernes 25 de septiembre, las lluvias persistentes y distintos incidentes han complicado el tránsito en la capital y municipios cercanos, con congestionamientos, cierres y desvíos en varios sectores.
En la capital, las autoridades han reportado lluvia en sectores de las zonas 10 y 15, derrame de diésel en la calzada La Paz, trabajos de bacheo de emergencia en la calle Martí y complicaciones en otros puntos. La PMT también ha pedido precaución al circular por pasos a desnivel, puentes y pasarelas debido a las condiciones provocadas por las lluvias.
A estas dificultades se suman accidentes e incidentes armados. En Mixco, un motorista murió en un percance en el sector de Megafrater hacia el bulevar San Cristóbal, mientras que en la zona 12 de la capital un incidente armado obligó a efectuar un cierre vehicular.
Las autoridades mantienen operativos para regular la circulación, mientras las condiciones del clima continúan afectando la movilidad durante la tarde.
Incidentes reportados por autoridades
Motorista muere en accidente y cierre complica el tránsito en San Cristóbal
Un motorista murió tras una colisión con transporte pesado en el bulevar San Cristóbal, sector de MegaFrater, zona 8 de Mixco, en dirección a occidente.
Los cierres efectuados por la Policía Nacional Civil afectan la circulación hacia la colonia Las Charcas, la calzada Aguilar Batres y el Periférico.
Bulevar San Cristóbal, MegaFrater zona 8 de Mixco, al occidente.— Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) September 25, 2026
📝 Se reporta motorista fallecido en el sector por colisión con transporte pesado-
⚠️ Tras cierres viales de Policia Nacional Civil, afecta colonia Las Charcas, calzada Aguilar Batres, Periférico. pic.twitter.com/rbNJyG1khU