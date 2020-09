“Encantado de estar aquí”, dice el nuevo embajador de Suecia en Guatemala que entró al país en bicitaxi

El nuevo embajador de Suecia en Guatemala, Hans Magnusson, ingresó al país en un bicitaxi desde la frontera con México, debido a que por la pandemia el aeropuerto internacional La Aurora permanece cerrado.

Magnusson arribó el miércoles y confirmó en redes sociales su llegada para ocupar el puesto que dejó vacante Anders Kompass, un firme aliado de la lucha contra la corrupción en el país, quien culminó su período en Guatemala el pasado 15 de junio,

El nuevo embajador sueco describió la experiencia de entrar a Guatemala en bicicleta como “linda”, tras ingresar en una de las fronteras del país con México, al oeste del territorio.

Dijo que Guatemala le dio “una bienvenida con su mejor cara. ¡Encantado de estar aquí!” y que contó con todas las facilidades del personal de Salud y Migración en la frontera, con el apoyo de Cancillería, en un momento en que las mismas permanecen cerradas salvo para guatemaltecos, residentes extranjeros y diplomáticos.

El Gobierno del presidente Alejandro Giammattei anunció la reapertura del aeropuerto La Aurora para el próximo 18 de septiembre, pese a que la pandemia continúa sumando casos, con 75 mil 644 contagios y dos mil 790 fallecidos -hasta la última actualización del miércoles- en los últimos cinco meses y medio.

El nuevo embajador sueco en Guatemala y acreditado a su vez en Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, es un conocedor de la región, pues ya trabajó como director regional de la organización humanitaria Diakonia en el área y en diversos cargos de la Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional (Sida) en la embajada que dirige desde el 1 de septiembre.

El último puesto que ocupó Magnusson previo a arribar al país fue el de director del departamento de África de dicha agencia de cooperación sueca.

Today: entering Guatemala by bicycle taxi. Looking forward to start my new exciting job as Swedish ambassador to Guatemala. pic.twitter.com/Vh2vhRhvX0

— Hans Magnusson (@HansMagnusson11) September 3, 2020