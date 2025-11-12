Encapuchados bloquean el tránsito en el bulevar Liberación este 12 de noviembre

Un grupo de supuestos estudiantes bloquea el paso de vehículos en la avenida Hincapié y el bulevar Liberación.

Usuarios de redes sociales informaron que el tránsito vehicular se vio afectado la tarde de este miércoles 12 de noviembre en el bulevar Liberación.

Según automovilistas, un grupo de personas encapuchadas se ubicó en las cercanías del Zoológico La Aurora y bloqueó el paso en dirección a la carretera a El Salvador.

En fotografías compartidas por usuarios se observa que varios autobuses fueron atravesados sobre la vía del referido bulevar.

Amílcar Montejo, intendente de Tránsito de la capital, indicó que se trata de un grupo de supuestos estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, quienes presentaron algunas demandas a esa casa de estudios.

Montejo explicó que los encapuchados bloquearon primero la avenida Petapa y luego se trasladaron al bulevar Liberación, frente a la avenida Hincapié, zona 13.

“Un grupo de encapuchados quiso ingresar a la USAC pero no los dejaron. Hacen solicitudes de algunas situaciones y bloquearon la avenida Petapa, luego El Trébol y ahora el bulevar Liberación, antes de la avenida Hincapié, hacia oriente”, detalló Montejo.

“Esto no tiene nada qué ver con la llegada de los jugadores de la Selección de Panamá a la ciudad de Guatemala. Son situaciones totalmente ajenas”, detalló el intendente de Tránsito.

Según Montejo, agentes de la Policía Nacional Civil han sido enviados al punto para rehabilitar el tramo.

También indicó que, en pocos minutos, la Selección de Panamá se dirigirá al hotel donde pernoctará previo al encuentro con la Azul y Blanco.

