Para el fin de semana del 28 y 29 de noviembre, el Insivumeh pronostica para Guatemala viento frío del norte, que disminuirá gradualmente, así como poca nubosidad, alternada con nubosidad dispersa en las regiones del norte y el Caribe.

También prevé ambiente cálido durante el día y frío durante la noche y la madrugada en los altiplanos central y occidental.

Las lloviznas o lluvias previstas para este fin de semana se asocian con condiciones locales debido al ingreso de humedad de ambos litorales y a las altas temperaturas.

Las bajas temperaturas continuarán durante la noche y la madrugada en los altiplanos central y occidental, donde podrían registrarse valores de entre 3 y 5 °C. Las temperaturas mínimas en la capital oscilarán entre los 11 y 13 °C.

Según el Insivumeh, para el lunes 30 de noviembre se prevé el acercamiento de un frente frío débil al norte de la península de Yucatán, México. De continuar su trayectoria, aumentarán la nubosidad y la posibilidad de lluvias en las regiones del norte y el Caribe.

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Temperaturas máximas

En la capital, las temperaturas máximas oscilarán entre los 26 y 28 °C, mientras que en los altiplanos central y occidental serán de entre 24 y 29 °C.

En las regiones del Pacífico y del norte, así como en la región del Motagua y los valles de Oriente, las temperaturas máximas oscilarán entre los 32 y 36 °C.

En Alta Verapaz, el Caribe y la Franja Transversal del Norte, las máximas serán de entre 25 y 33 °C.

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