Ante el descenso de temperaturas y la influencia indirecta de un frente frío sobre Guatemala, las instituciones que integran el Sistema de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) mantienen habilitados albergues temporales en cuatro departamentos del país.

Este miércoles 25 de noviembre, la Secretaría Ejecutiva de la Conred informó que siete personas recibieron alojamiento durante la noche anterior: seis en el centro habilitado en el barrio El Gallito, zona 3 de la capital, y una en la cabecera departamental de Quetzaltenango.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), se prevé que las temperaturas continúen descendiendo en los altiplanos Central y Occidental durante la noche y la madrugada, así como lluvias dispersas en distintas regiones del país.

¿Dónde están habilitados los albergues para protegerse del frío?

Según el reporte más reciente de la Conred, se mantienen albergues activos en los siguientes departamentos:

Guatemala: barrio El Gallito, zona 3 de la capital

barrio El Gallito, zona 3 de la capital Quetzaltenango: cabecera departamental

cabecera departamental Sololá: departamento con albergue activo

departamento con albergue activo Alta Verapaz: departamento con albergue activo

En un reporte anterior, la institución había identificado como espacios de atención la Iglesia Evangélica Casa de Restauración Agradecidos, en la zona 1 de Quetzaltenango; el Gimnasio Municipal de Panajachel, Sololá, y el Salón Comunal de Cobán, Alta Verapaz.

Sistema CONRED mantiene atención en albergues ante descenso de temperaturas y lluvias dispersas. Conoce más ingresando al siguiente enlace ➡️ https://t.co/aS0j8zGv3D https://t.co/qKnk0Vo9AO — CONRED (@ConredGuatemala) November 25, 2026

Sin embargo, el informe más reciente no precisa las direcciones de todos los centros habilitados, por lo que se recomienda confirmar su ubicación y disponibilidad mediante el teléfono 119 de la Conred antes de trasladarse.

¿Dónde lloverá y en qué regiones continuará el frío?

El Insivumeh informó que el frente frío ubicado al norte de la península de Yucatán, México, favorece el incremento de la nubosidad desde el norte hasta el centro del territorio nacional.

Para este miércoles 25 de noviembre se prevén lluvias intermitentes y dispersas, principalmente en las siguientes regiones:

Franja Transversal del Norte

Petén

Caribe, principalmente Izabal

Valles de Oriente

Sectores del norte del altiplano central

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE IMAGEN SATELITAL 25 de noviembre de 2026. 13:00 Hrs. #SomosINSIVUMEH #PasiónPorLaCiencia #AlPuebloDignoSeLeResponde #CIV #ClimaGT https://t.co/DwHQj9eO1D — INSIVUMEH (@insivumehgt) November 25, 2026

También se espera el predominio del viento del norte, de ligero a moderado, en sectores del occidente y el altiplano central, donde no se descartan lloviznas débiles al final de la tarde o durante la noche.

En cuanto a las temperaturas diurnas, el Insivumeh prevé valores de entre 28 °C y 30 °C en Petén y los valles de Oriente, mientras que en la Franja Transversal del Norte podrían oscilar entre los 18 °C y los 22 °C.

En contraste, en el sur del país continuarán las condiciones cálidas y soleadas, con temperaturas que podrían alcanzar los 37 °C.

¿Qué servicios ofrecen los albergues y en qué horario funcionan?

Los albergues temporales brindan atención gratuita, especialmente a quienes viven en situación de calle o no cuentan con una vivienda adecuada para protegerse del frío.

Según información divulgada anteriormente por la Conred, estos centros funcionan generalmente de 18.00 a 6.00 horas del día siguiente.

Entre los servicios que ofrecen se encuentran:

Alojamiento temporal

Alimentación y agua

Colchonetas y frazadas

Artículos de higiene personal

Condiciones de seguridad durante la estancia

La habilitación de estos espacios depende de las necesidades de cada localidad y de la coordinación entre las autoridades municipales y las instituciones que integran el Sistema Conred.

Su funcionamiento forma parte de la Función 13, Gestión de Albergues, del Plan Nacional de Respuesta (PNR).

Guatemala prevé la influencia de 16 frentes fríos

De acuerdo con las proyecciones del Insivumeh, durante la temporada fría 2026-2027 se espera la influencia de aproximadamente 16 frentes fríos en el territorio nacional.

Estos fenómenos se producen cuando una masa de aire frío avanza y entra en contacto con otra de aire cálido, lo que obliga a esta última a elevarse y favorece la formación de nubes y lluvias.

Además del descenso de temperaturas y las precipitaciones, sus efectos pueden incluir vientos moderados a fuertes, neblina y una mayor sensación de frío.

Durante la temporada fría 2025-2026, la Conred reportó más de 500 servicios de albergue en el país, principalmente en los departamentos de Guatemala y Alta Verapaz. Esta cifra corresponde a servicios prestados y no necesariamente a personas distintas atendidas.

¿Cómo solicitar ayuda para una persona expuesta al frío?

Ante las condiciones meteorológicas previstas para las próximas horas, la Conred recomienda abrigarse adecuadamente, especialmente durante la noche y la madrugada, y prestar especial atención a los niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO Y CÓMO PODEMOS PROTEGERNOS? Conoce más ingresando al siguiente enlace ➡️ https://t.co/Z2aTAqnxbe https://t.co/d3mttnsEIT — CONRED (@ConredGuatemala) November 25, 2026

Si se identifica a una persona que permanece a la intemperie y necesita resguardarse del frío, se puede solicitar asistencia mediante los siguientes números:

119: Conred

Conred 122: Bomberos Voluntarios

Bomberos Voluntarios 123: Bomberos Municipales

Bomberos Municipales 125: Cruz Roja Guatemalteca

Cruz Roja Guatemalteca 1554: Bomberos Municipales Departamentales

Al efectuar el reporte, es importante proporcionar la ubicación exacta y una descripción de las condiciones de la persona para facilitar la coordinación de la asistencia.

Las autoridades también recomiendan mantenerse informado mediante los canales oficiales de la Conred y el Insivumeh, así como atender las indicaciones de las autoridades locales.

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