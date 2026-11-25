El Centro de Monitoreo del Insivumeh detalló cómo serán las condiciones del tiempo en Guatemala este miércoles 25 de noviembre.

Según la información, se registran los efectos indirectos de un frente frío ubicado al norte de la península de Yucatán, México, lo que favorecerá el incremento de la nubosidad desde las regiones del norte hasta el centro del país.

Durante el día se registrarán nublados parciales a totales, con lluvias intermitentes, principalmente en la Franja Transversal del Norte, el norte del país, el Caribe y los valles de Oriente, así como en la parte norte del altiplano central.

El Insivumeh añadió que este sistema también favorece el predominio del viento del norte, de ligero a moderado, en sectores del occidente y el altiplano central, donde no se descartan lloviznas débiles al final de la tarde o durante la noche.

La influencia indirecta de este frente frío sobre el territorio nacional favorecerá las lluvias desde el norte hasta el centro del país, principalmente en la Franja Transversal del Norte, Izabal y Petén.

Las temperaturas diurnas de este miércoles registrarán un ligero descenso en el norte del país debido a la presencia de nublados parciales a totales.

Las temperaturas podrían oscilar entre los 28 °C y los 30 °C en Petén y los valles de Oriente.

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En la Franja Transversal del Norte, las temperaturas podrían oscilar entre los 18 °C y los 22 °C. En el sur del país continuarán las condiciones cálidas y soleadas, con temperaturas que podrían alcanzar los 37 °C.

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