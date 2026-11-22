Ante la temporada de frío 2026-2027, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que más de 2 mil espacios han sido identificados en Guatemala como posibles albergues temporales para proteger a personas expuestas a las bajas temperaturas, especialmente a quienes viven en la calle o carecen de condiciones adecuadas para resguardarse.

Sin embargo, esto no significa que todos los espacios estén abiertos. Su habilitación depende de las necesidades de cada localidad y de la coordinación con las autoridades municipales e instituciones encargadas de atender emergencias.

Según información proporcionada por María Paula Salguero, de la Dirección de Comunicación Social de la Secretaría Ejecutiva de Conred, al 21 de noviembre se reportaba atención mediante albergues en Quetzaltenango, Sololá y Alta Verapaz, con más de 17 servicios brindados durante el inicio de la temporada.

¿Dónde hay albergues para protegerse del frío?

La documentación proporcionada por Conred identifica los siguientes espacios:

Quetzaltenango: Iglesia Evangélica Casa de Restauración Agradecidos, zona 1

Iglesia Evangélica Casa de Restauración Agradecidos, zona 1 Sololá: Gimnasio Municipal de Panajachel

Gimnasio Municipal de Panajachel Alta Verapaz: Salón Comunal de Cobán

El reporte presenta una diferencia entre la cantidad de albergues que señala como habilitados y los tres espacios que enumera. Por ello, antes de trasladarse a cualquiera de estos lugares, es necesario confirmar su disponibilidad mediante el teléfono 119 de Conred.

La institución tampoco proporcionó la capacidad de atención de cada centro, pues esta depende de sus condiciones y de la gestión de las coordinadoras municipales.

¿En qué horario funcionan y qué servicios ofrecen?

Conred indicó que los albergues temporales funcionan generalmente de 18.00 a 6.00 horas del día siguiente, para brindar protección durante la noche y la madrugada.

Los albergues temporales ofrecen resguardo, alimentación y frazadas a personas expuestas al frío durante la noche y la madrugada. (Foto Prensa Libre: Conred)

Entre los servicios que ofrecen se encuentran:

Alojamiento temporal

Alimentación y agua

Colchonetas y frazadas

Artículos de higiene personal

Condiciones de seguridad durante la estancia

La institución señaló que no se permite el ingreso de personas bajo los efectos del alcohol o de estupefacientes.

La administración de estos espacios forma parte de la Función 13, Administración de Albergues, del Plan Nacional de Respuesta, coordinada por la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (Sosep).

Más de 500 servicios de albergue durante la temporada anterior

De acuerdo con Conred, durante la época fría 2025-2026 se brindaron más de 500 servicios de albergue en el país, principalmente en los departamentos de Guatemala y Alta Verapaz.

Esta cifra corresponde a servicios prestados y no necesariamente a personas distintas atendidas.

Entre los lugares utilizados durante esa temporada estuvieron el Salón El Gallito, en la zona 3 de la Ciudad de Guatemala; la Biblioteca Municipal de San Pedro Carchá, Alta Verapaz; el Campo de la Feria Los Olivos, Huehuetenango, y espacios en Quetzaltenango y Totonicapán.

Estos antecedentes no significan que los mismos centros estén habilitados actualmente.

Conred también identificó dificultades relacionadas con la infraestructura de algunos albergues, por lo que mantiene coordinación con las autoridades locales para disponer de espacios adecuados.

Las bajas temperaturas obligan a la población a abrigarse. El 2 de febrero de 2026 se registraron valores de hasta -6 °C en el occidente de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

¿Cómo solicitar ayuda para una persona expuesta al frío?

El Plan por Época Fría 2026-2027 contempla acciones para identificar y asistir a personas y familias vulnerables que necesiten trasladarse a un lugar protegido.

Si una persona duerme en la vía pública, carece de ropa adecuada o permanece expuesta a temperaturas bajas, se puede solicitar asistencia mediante los siguientes números:

119: Conred, disponible las 24 horas

Conred, disponible las 24 horas 122: Bomberos Voluntarios

Bomberos Voluntarios 123: Bomberos Municipales

Bomberos Municipales 125: Cruz Roja Guatemalteca

Cruz Roja Guatemalteca 1554: Bomberos Municipales Departamentales

Al realizar el reporte, es importante proporcionar la ubicación exacta y una descripción de las condiciones de la persona, para facilitar la coordinación de la ayuda.

Con 16 frentes fríos previstos para la temporada 2026-2027, las autoridades recomiendan solicitar asistencia oportunamente y prestar especial atención a las personas que permanecen a la intemperie durante las noches y madrugadas.

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