Guatemala se encuentra al inicio de la temporada de frío 2026-2027 y las autoridades advierten sobre los riesgos para quienes no cuentan con un techo, ropa adecuada o condiciones para protegerse de las bajas temperaturas. Durante 2025 se reportaron siete fallecimientos por hipotermia o causas relacionadas con la exposición al frío, según información proporcionada por la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (SE-Conred).

Según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), durante 2025 se registraron siete fallecimientos por hipotermia o causas relacionadas con la exposición a bajas temperaturas en Alta Verapaz, Huehuetenango, Sacatepéquez y Baja Verapaz, un antecedente que evidencia los riesgos del frío y la importancia de reforzar las medidas de prevención durante la temporada 2026-2027.

El antecedente cobra relevancia ante el pronóstico del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), que prevé 16 frentes fríos para la temporada 2026-2027, con mayor frecuencia durante diciembre y enero.

Entre los grupos más vulnerables se encuentran las personas que duermen en la vía pública, los niños, los adultos mayores y quienes padecen enfermedades crónicas.

¿Cuándo se sentirá más frío en Guatemala?

De acuerdo con la perspectiva climática del Insivumeh, para noviembre se pronostican dos frentes fríos; diciembre y enero podrían registrar cuatro cada uno; febrero y marzo, tres por mes.

Hasta el 21 de noviembre, Conred informó que no se había registrado oficialmente el ingreso de un frente frío durante ese mes. Sin embargo, el Insivumeh prevé el acercamiento de un sistema para el miércoles 25 de noviembre, que podría incrementar la nubosidad y las lluvias en el norte y el Caribe.

Los descensos de temperatura más pronunciados se esperan en las áreas montañosas, particularmente en Occidente y el Altiplano Central, regiones que también registraron las condiciones más frías durante la temporada anterior.

Personas se abrigan ante las bajas temperaturas en la Ciudad de Guatemala. El Insivumeh pronosticó que el termómetro podría marcar entre 2 °C y 6 °C en el occidente del país. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)

Para noviembre, la perspectiva mensual del Insivumeh proyecta temperaturas mínimas promedio de 7 °C a 17 °C en esas regiones.

Entre las localidades incluidas en el pronóstico figuran:

Quetzaltenango: mínimas promedio de 7 °C a 9 °C

mínimas promedio de 7 °C a 9 °C Sololá: de 7 °C a 13 °C

de 7 °C a 13 °C Huehuetenango: de 10 °C a 13 °C

Estos valores corresponden a promedios mensuales previstos, por lo que pueden registrarse noches con temperaturas inferiores.

El Insivumeh también advierte que en enero podrían presentarse algunas de las temperaturas más bajas del año, con riesgo de heladas en sectores del Altiplano Central y Occidente.

Personas en situación de calle y otros grupos vulnerables

La exposición prolongada al frío representa un riesgo mayor para quienes duermen a la intemperie, carecen de ropa abrigadora o viven en viviendas que no ofrecen suficiente protección contra el viento y la humedad.

Los niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas también requieren cuidados especiales durante las noches y madrugadas, cuando suelen registrarse los mayores descensos de temperatura.

❄️🧣 ¡Cuida tu salud durante la época fría! #AbrígateGuate Las bajas temperaturas pueden afectar tus vías respiratorias. Protégete cubriendo tu nariz y boca al salir, lava tus manos frecuentemente y evita exponerte a cambios bruscos de temperatura. https://t.co/zSfGu62iBj — CONRED (@ConredGuatemala) November 21, 2026

Según información proporcionada por María Paula Salguero, de la Dirección de Comunicación Social de la SE-Conred, las autoridades mantienen acciones de prevención y coordinación para identificar a personas y familias que necesitan asistencia o traslado a espacios de resguardo.

Como parte de esas medidas, el 3 de noviembre se presentó el Plan por Época Fría 2026-2027, que contempla la coordinación con municipalidades, la identificación de posibles albergues y la atención de personas en condiciones de vulnerabilidad.

¿Cómo identificar una hipotermia?

La hipotermia ocurre cuando el cuerpo pierde calor más rápido de lo que puede producirlo, lo que provoca una disminución peligrosa de la temperatura corporal.

Conred advierte que se trata de una emergencia médica y recomienda prestar atención a las siguientes señales:

Escalofríos o temblores persistentes

Cansancio extremo, debilidad o somnolencia

Confusión, desorientación o dificultad para pensar

Pérdida de coordinación y torpeza en los movimientos

Dificultad para hablar

Piel fría y pálida

En los bebés, también pueden presentarse piel fría de tonalidad rojiza y falta de energía.

En casos graves, los temblores pueden desaparecer, sin que esto signifique una mejoría.

El Insivumeh pronostica el ingreso de 16 frentes fríos a Guatemala entre octubre del 2026 y abril del 2027. Diciembre y enero concentrarían la mayor cantidad. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

Ante estos síntomas, Conred recomienda solicitar asistencia médica inmediata, trasladar a la persona a un lugar protegido cuando sea seguro hacerlo y cubrirla con prendas secas.

También advierte que no deben suministrarse bebidas alcohólicas ni aplicar fuentes de calor intenso directamente sobre el cuerpo. Si la persona presenta alteraciones de conciencia, no se le deben dar líquidos ni alimentos.

Recomendaciones para protegerse de las bajas temperaturas

Para reducir los riesgos durante la temporada fría, Conred recomienda:

Utilizar ropa abrigadora en varias capas y proteger la cabeza, el cuello, las manos y los pies

Evitar permanecer durante períodos prolongados a la intemperie

Resguardar temprano a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas

Revisar puertas, ventanas y techos para reducir el ingreso de aire frío

Mantener disponibles los medicamentos de quienes padecen enfermedades respiratorias o crónicas

Evitar encender fogatas dentro de las viviendas y tomar precauciones con braseros o estufas para prevenir incendios e intoxicaciones por monóxido de carbono

Consultar los pronósticos y avisos oficiales del Insivumeh y Conred

La institución también hace un llamado a la población para que reporte a las personas que observe durmiendo en la vía pública o expuestas al frío sin protección adecuada.

Para solicitar asistencia está disponible el teléfono 119 de Conred, las 24 horas.

Al comunicarse, se recomienda proporcionar la ubicación exacta y describir las condiciones en las que se encuentra la persona, para facilitar la coordinación de la atención correspondiente.

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