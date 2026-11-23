El acercamiento de un frente frío al norte de la península de Yucatán aumentará la nubosidad y la probabilidad de lloviznas y lluvias en Guatemala a partir del miércoles 25 de noviembre, según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

En los altiplanos central y occidental persistirá el frío durante la noche y la madrugada, con temperaturas mínimas de entre 3 y 5 °C. Durante el día predominará el ambiente cálido, con períodos de poca nubosidad y cielos parcialmente nublados. Se prevé niebla o neblina al amanecer y, en algunas regiones, también por la noche.

En la meseta central, que incluye la Ciudad de Guatemala, habrá niebla o neblina al amanecer. Por la tarde aumentará la nubosidad, con posibilidad de lloviznas o lluvias dispersas.

Las temperaturas máximas previstas oscilan entre 27 y 29 °C en la capital y en los altiplanos central y occidental. El Insivumeh prevé que disminuyan a partir del miércoles.

El viento soplará del nordeste con intensidad ligera y podría cambiar al sur por la tarde. Desde el miércoles tenderá a soplar del norte o del nordeste, con intensidad de ligera a moderada.

Conred prevé el ingreso del primer frente frío de la temporada

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) advierte que esta semana se espera el ingreso del primer frente frío de la temporada en Guatemala.

El sistema Conred mantiene habilitados tres albergues en Alta Verapaz, Quetzaltenango y Sololá.

Durante la época de lluvias del 2026, se reportaron 45,600 familias afectadas.

Temperaturas máximas previstas por región

Pacífico: entre 35 y 37 °C

Petén: entre 33 y 35 °C

Alta Verapaz: entre 26 y 34 °C

Caribe: entre 32 y 34 °C

Cuenca del río Motagua y valles del oriente: entre 35 y 37 °C

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