Entre flores, música y recuerdos: así vivieron los guatemaltecos el Día de Todos los Santos en el Cementerio General

Cientos de guatemaltecos visitaron diversos cementerios del país este 1 de noviembre para rendir homenaje a sus familiares fallecidos.

Entre flores, música y nostalgia, las familias llenaron los camposantos durante la jornada del domingo. En el Cementerio General de la zona 3, los visitantes recordaron a sus seres queridos entre comida tradicional, recuerdos y lágrimas.

Desde el 31 de octubre, las familias comenzaron a llegar al cementerio para limpiar y adornar las tumbas de sus seres queridos. Algunas aprovecharon para rendirles homenaje antes de la mayor afluencia prevista para el Día de Todos los Santos.

Desde las primeras horas de la jornada, los visitantes recorrieron los alrededores del camposanto, donde se instalaron puestos de venta de comida, dulces típicos y flores, mientras agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) efectuaban patrullajes preventivos.

Durante un recorrido, el equipo de Guatevisión documentó cómo las familias colocaban flores y fotografías en las tumbas y compartían recuerdos de sus seres queridos.

La familia Cifuentes Mejía llegó para recordar a un ser querido fallecido aproximadamente un mes atrás. Entre serenatas de música ranchera, recuerdos y flores, sus integrantes honraron su memoria.

Familias recuerdan a sus seres queridos este 1 de noviembre de 2026. (Video Prensa Libre: Lot Álvarez)

La familia Morales también visitó la tumba de un hermano. Para recordarlo, contrató a un músico que interpretó varias canciones religiosas y compartió alimentos durante la visita.

Familias llevan serenatas a sus familiares fallecidos durante el Día de todos los Santos. (Video Prensa Libre: Lot Álvarez)

Tomás, Gustavo y Alva acudieron al cementerio acompañados de mariachis para rendir homenaje al padre de los dos primeros y suegro de Alva.

“Nosotros estamos unidos porque ellos fueron buenos padres y nos dieron un ejemplo que ahora seguimos con nuestros hijos”, compartió uno de los familiares.

Las serenatas, las reuniones familiares y los recuerdos marcaron una jornada de homenaje a quienes han fallecido.

Ventas y operativos de seguridad

En los alrededores del Cementerio General se instalaron entre 125 y 150 puestos de venta que ofrecían antojitos guatemaltecos, flores y otros productos a los visitantes.

Agentes de la Policía Nacional Civil mantuvieron patrullajes preventivos en el sector. A nivel nacional, la institución desplegó personal en puntos estratégicos y efectuó operativos de identificación como parte del plan de seguridad por el Día de Todos los Santos.

Ante el descanso de parte de los trabajadores del sector público este lunes 2 de noviembre, Giancarlo Orellana, subcomisario de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Guatemala, explicó a Guatevisión que se contempla un plan de ordenamiento vial si las visitas al cementerio se prolongan durante esa jornada.

Personal de la Cruz Roja Guatemalteca también brindó asistencia a los visitantes, tanto para atender emergencias como para ofrecer servicios de toma de presión arterial y medición de los niveles de azúcar.

Previo a la conmemoración del Día de Todos los Santos, el Cementerio Nacional informó que tenía previsto recibir al menos 1.5 millones de personas.

Músicos se hacen presentes en el cementerio general de la zona 3 capitalina este 1 de noviembre de 2026. (Foto Prensa Libre: Esbín García)