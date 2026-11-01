Entre colores, memoria y tradición: Santiago Sacatepéquez y Sumpango celebran los festivales de barriletes gigantes este 1 de noviembre

El cielo guatemalteco se llena de color con los festivales de barriletes gigantes, que reúnen a turistas nacionales y extranjeros en Santiago Sacatepéquez y Sumpango, municipios que mantienen viva esta tradición llena de historia, arte y simbolismo.

Esta celebración ancestral, que une espiritualidad y arte, ha reunido a cientos de visitantes desde las primeras horas de la mañana de este 1 de noviembre. Los festivales no solo honran la memoria de los fallecidos, sino también el trabajo de quienes elaboran los barriletes y transmiten sus conocimientos a las nuevas generaciones.

Más allá de su valor artístico, los barriletes tienen un profundo significado espiritual en ambos municipios. Según datos hemerográficos de Prensa Libre, tradicionalmente se elevan para ahuyentar a los malos espíritus y permitir que las almas de los difuntos visiten a sus familiares cada 1 de noviembre.

La celebración también tiene un reconocimiento internacional. Este es el segundo año en que las comunidades conmemoran la inclusión de la técnica de elaboración de los barriletes gigantes en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Cada barrilete representa un legado transmitido entre generaciones. Su elaboración requiere meses de trabajo y permite a los participantes honrar a sus ancestros mediante diseños y mensajes de reflexión.

Santiago Sacatepéquez celebra 127 años de tradición

El Cementerio General de Santiago Sacatepéquez es el punto de encuentro de una celebración que cumple 127 años y reúne a miles de visitantes para apreciar el arte y el simbolismo de los barriletes gigantes.

El municipio ha conservado esta tradición, cuyo significado espiritual forma parte central de las actividades programadas para el 1 y 2 de noviembre.

En su recorrido hacia el Cementerio General, los visitantes encuentran los adornos de la calle del Barriletero, donde diversos barriletes cuelgan sobre la vía como antesala de la exposición principal.

Desde las primeras horas de este 1 de noviembre, el camposanto ha recibido a turistas nacionales y extranjeros que llegan para observar los barriletes elaborados por las distintas agrupaciones participantes.

Así se vive el ambiente desde el Cementerio general de Santiago Sacatepéquez donde se celebra el Festival del Barrilete Gigante. (Foto Prensa Libre: Moisés Xec)

Para esta edición se prevé la participación de al menos 20 agrupaciones en la categoría de barriletes gigantes y 40 grupos de barriletes voladores.

Edgar Rolando Ixpach, integrante de Sabiduría Santiaguera, compartió con Guatevisión que algunos miembros de la agrupación tienen entre 10 y 25 años de experiencia en la elaboración de barriletes. Agregó que los niños de la comunidad también participan en esta tradición.

La agrupación Sabiduría Santiaguera lleva aproximadamente ocho años elaborando barriletes de distintos tamaños. Este año presenta uno de 15 metros de diámetro, dedicado a los trabajadores de Santiago Sacatepéquez. Su diseño incluye las figuras de un campesino y una tejedora, como representación de la identidad del municipio.

Grupo barrileteros exponen sus creaciones en el Festival del Barrilete Gigante en Santiago Sacatepéquez. (Foto Prensa Libre: Moisés Xec)

Por su parte, Carlos Aspac, integrante del colectivo Juventud Santiaguense, detalló a Guatevisión que la elaboración de su barrilete requirió alrededor de cinco meses de trabajo y que su diseño rinde homenaje a Todos Santos Cuchumatán.

El diseño incluye un jinete que representa la comunicación entre los vivos y los muertos, así como elementos de la tradición oral guatemalteca, entre ellos la Llorona, que, según Aspac, simboliza las creencias y los mitos presentes en distintas regiones del país.

También incorpora la figura de Ixmucané, una deidad maya, aunque su elemento principal es un abuelo que representa la transmisión de las tradiciones entre generaciones.

El Festival del Barrilete Gigante presenta uno de sus barriletes más grandes de la 127 celebración. (Foto Prensa Libre: Andrea Domínguez)

“Con este barrilete queremos rendirles homenaje y demostrar que seguimos luchando por mantener nuestras tradiciones. Mientras exista voluntad, seguiremos plasmándolas y dándolas a conocer”, expresó Aspac sobre la obra, que mide 22 metros de diámetro.

Como parte de las medidas de seguridad, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y personal del Ejército de Guatemala mantienen presencia en el cementerio y en las rutas de acceso.

Trazos con historia: el Festival de Sumpango, Sacatepéquez

El arte y la tradición ancestral se celebran en Sumpango, Sacatepéquez, con el Festival de Barriletes Gigantes, que este año lleva el lema “Trazos con historia”. Miles de visitantes llegan al campo de fútbol del municipio para apreciar las creaciones de los grupos barrileteros.

Entre música de marimba, vuelos y exhibiciones de barriletes gigantes, Sumpango recibe a los visitantes con obras de arte que reflejan la memoria y la identidad de la comunidad, plasmadas en lienzos de papel de China.

El festival comenzó a las 6 horas con una presentación de arpa del maestro Miguel Canel. Durante la jornada se han realizado presentaciones musicales y exhibiciones de barriletes. Para la tarde está prevista la elevación de los barriletes de la categoría B, que miden aproximadamente entre 4 y 9 metros.

Para esta edición se prevé la participación de al menos nueve agrupaciones en la categoría de barriletes de exhibición, que miden más de 10 metros, así como de grupos de las categorías B, C e infantil.

Las autoridades esperan superar la asistencia de años anteriores, estimada en 130 mil visitantes, y alcanzar entre 150 mil y 200 mil personas en Sumpango, Sacatepéquez.

El cierre de la jornada estará a cargo de la Marimba Sentimiento Sumpangero. Las actividades continuarán el 2 de noviembre en el Cementerio General del municipio.

*Información en desarrollo