Video: Hombres disfrazados de reos utilizan patrulla de la PNC para grabar durante Halloween

La noche del pasado 31 de octubre se llevaron a cabo distintas celebraciones en discotecas, bares, centros nocturnos y residencias de distintos puntos del país con motivo del Día de Brujas o Halloween.

En redes sociales circulan videos relacionados con estas celebraciones. Sin embargo, entre los usuarios de estas plataformas digitales ha causado indignación la difusión de un video en TikTok, en el que se observa una patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC) que aparentemente fue utilizada durante los festejos de Halloween.

El video, de 10 segundos de duración, fue difundido por la usuaria identificada como "yenifer07793". En la grabación se puede ver a dos hombres vestidos con lo que parecen ser disfraces de reo, quienes se encuentran en la cabina de la patrulla mientras cantan y bailan al ritmo de música electrónica. También se aprecia el mensaje "Yo soy la ley en Halloeen", acompañado de emojis de una bandera de Guatemala y una calabaza.

En el video solamente se puede apreciar que la patrulla es de tipo picop, y en la parte de arriba del vidrio delantero se puede apreciar que es una unidad de Sacatepéquez por las iniciales “SAC”, pero no se distingue el número de identificación. Según algunos comentarios en redes sociales, el hecho ocurrió en Antigua Guatemala.

Indignación de los usuarios

Los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar. Algunos expresaron su indignación y moletía ante la publicación del vídeo.

"Donde está el SERVICIO INTEGRIDAD PROFESIONALISMO".

"Por eso es que la policía en Guatemala es un Meme".

"Sanción a los de esa unidad y multar tanto a las personas de ese vídeo, la PNC no se da a respetar por eso hacen lo que quieren con ellos que mal".

"Clásico en Antigua frente la Escuela de Cristo".

Otros usuarios tomaron con humor la situación.

"Cuando te detienen a cada rato que hasta te prestan la patrulla".

"Excelente siguieron bien las instrucciones ‘que no salga el número de patrulla’"

"Ya fuera de bromas ¿Cómo consiguieron esa patrulla?"

En redes sociales, los usuarios también indican que dicha unidad de la Policía Nacional Civil está asignada a Sacatepéquez, por lo que aseguran que se debe investigar a los agentes de la Comisaría de la localidad y verificar las cámaras de la ciudad colonial para constatar dónde estaban las unidades de la PNC la noche del pasado domingo 31 de octubre.

Se harán verificaciones

Por su parte, el Ministerio de Gobernación (Mingob) indicó que se realizarán las verificaciones correspondientes para constatar la autenticidad del video, si fue grabado la noche del pasado 31 de octubre o si corresponde a otra fecha, y así determinar las acciones disciplinarias correspondientes.

"Se procederá a hacer la verificación del vídeo del autopatrulla y de ser real se estarán tomando las medidas pertinentes", se indicó.

En las últimas horas ha trascendido que el vídeo fue borrado por la usuaria de la red social Tik Tok.