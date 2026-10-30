PNC refuerza seguridad este fin de semana por Halloween y Día de Todos los Santos

Más de 40 mil agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) han sido desplegados en todo el país con el objetivo de brindar seguridad a los guatemaltecos durante el 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre, como parte del plan de seguridad que la institución ha implementado con motivo de la celebración de Halloween y del Día de Todos los Santos.

Ante la alta concentración de personas prevista para este 31 de octubre y el 1 de noviembre en cementerios, mercados, centros comerciales, así como en centros nocturnos donde se llevarán a cabo fiestas y celebraciones por el Día de Brujas, la PNC estará implementando operativos en estos lugares con el objetivo de resguardar la seguridad de los ciudadanos y prevenir robos y otros hechos delictivos.

Según indicó el inspector César Mateo, portavoz de la PNC, como parte del plan de seguridad implementado durante este fin de semana se estarán realizando patrullajes en distintos puntos de la capital. También se implementaron puestos de registro e identificación, así como de vigilancia.

El portavoz de la PNC indicó que en la capital se estarán reforzando los operativos en las zonas 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 18 y 21, así como en los municipios de Villa Nueva, San Pedro Ayampuc, Mixco y Palencia.

También se reforzará la seguridad en el Cementerio General, en la zona 3, y en el Cementerio La Verbena, en la zona 7.

Esta distribución se lleva a cabo de acuerdo con los mapas de incidencia criminal y las necesidades de cada jurisdicción, indicó la institución policial.

El portavoz de la PNC también indicó que, además de la capital y el departamento de Guatemala, se estarán reforzando los operativos y la vigilancia en Quetzaltenango, Escuintla, Chimaltenango y Sacatepéquez, que son algunos de los departamentos en los que se espera mayor afluencia de visitantes a cementerios y centros comerciales. La seguridad también se reforzará durante la noche en estas localidades, principalmente en las inmediaciones de discotecas, bares y centros nocturnos.

¿Dónde habrá mayor vigilancia policial?

La PNC anunció que dispondrá del 100% de su personal para los operativos de seguridad del fin de semana, por lo que se han suspendido los descansos y permisos para los agentes.

Entre los principales puntos en los que la PNC estará reforzando la seguridad se encuentran:

Cementerios públicos y privados: vigilancia dentro de las instalaciones, en los alrededores y en las rutas de acceso

vigilancia dentro de las instalaciones, en los alrededores y en las rutas de acceso Mercados y ventas de flores: patrullajes en sectores comerciales que reciben visitantes por el Día de Todos los Santos

patrullajes en sectores comerciales que reciben visitantes por el Día de Todos los Santos Discotecas y centros de entretenimiento: presencia policial durante las actividades nocturnas de Halloween

presencia policial durante las actividades nocturnas de Halloween Centros comerciales y espacios públicos: recorridos preventivos y controles en lugares concurridos

recorridos preventivos y controles en lugares concurridos Rutas de circulación: vigilancia en accesos utilizados por quienes se desplazan hacia las actividades tradicionales

Recomendaciones

Durante las visitas a los cementerios y a lugares con gran afluencia de personas, la PNC recomienda a los ciudadanos prestar atención a sus pertenencias personales, así como a sus vehículos y a los lugares donde los dejarán estacionados.

Entre las precauciones recomendadas se encuentran:

Dinero y objetos de valor: evitar llevar grandes cantidades de efectivo, joyas y artículos innecesarios

evitar llevar grandes cantidades de efectivo, joyas y artículos innecesarios Teléfonos celulares: no guardarlos en bolsillos traseros ni dejarlos expuestos en espacios públicos

no guardarlos en bolsillos traseros ni dejarlos expuestos en espacios públicos Vehículos: estacionarlos en lugares seguros y no dejar objetos de valor a la vista

estacionarlos en lugares seguros y no dejar objetos de valor a la vista Niños: mantenerlos bajo supervisión de un adulto y establecer puntos de encuentro familiar

mantenerlos bajo supervisión de un adulto y establecer puntos de encuentro familiar Adultos mayores: acompañarlos durante los recorridos, especialmente en lugares concurridos

acompañarlos durante los recorridos, especialmente en lugares concurridos Aglomeraciones: mantener contacto con los acompañantes y evitar separarse del grupo

¿Cómo denunciar un robo o actividad sospechosa?

El inspector Mateo destacó que las denuncias y llamadas ciudadanas permiten a la PNC identificar situaciones de riesgo, responder ante posibles delitos e iniciar investigaciones.

La institución recordó que están disponibles los siguientes canales:

110: Policía Nacional Civil, para reportar emergencias y hechos delictivos

Policía Nacional Civil, para reportar emergencias y hechos delictivos 1561: Crime Stoppers, para proporcionar información sobre actividades delictivas

Crime Stoppers, para proporcionar información sobre actividades delictivas WhatsApp 3764-1561: canal para compartir información confidencial

La PNC recomienda denunciar de inmediato cualquier hecho delictivo o actividad sospechosa, especialmente en lugares concurridos.

Emetra advierte sobre los riesgos en las calles

A las medidas anunciadas por la Policía Nacional Civil se suman los operativos de tránsito que serán implementados por la Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte (Emetra) para este fin de semana.

Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, advirtió sobre conductas de riesgo durante Halloween, particularmente entre personas que conducen bajo los efectos del alcohol o utilizan accesorios que dificultan la visibilidad.

Montejo también indicó que desde el pasado viernes 30 de octubre se han implementado controles de alcoholemia en varias zonas de la capital, así como en las principales rutas que comunican con la periferia y municipios aledaños. También indicó que estos controles se estarán ampliando durante este sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre.