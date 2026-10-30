Halloween y Día de Todos los Santos: 689 capturas en el 2025 y los delitos por los que podrían detenerlo durante las celebraciones

Durante el fin de semana de Halloween y el Día de Todos los Santos del 2025, la Policía Nacional Civil (PNC) reportó 689 personas capturadas por distintos delitos en Guatemala, según un balance del Gobierno publicado el 4 de noviembre de ese año. Ante las celebraciones del 31 de octubre y 1 de noviembre del 2026, las autoridades anunciaron operativos de seguridad y recomendaron evitar conductas que puedan derivar en detenciones.

El inspector César Mateo, portavoz de la PNC, explicó que, entre la noche del 31 de octubre y el 1 de noviembre del 2025, la institución registró más de 400 capturas y puso a los detenidos a disposición de los juzgados correspondientes.

Entre los delitos mencionados por el portavoz resaltan tráfico ilícito de personas, asociación ilícita, extorsión, portación ilegal de armas de fuego y homicidio. También se reportaron detenciones por ebriedad y escándalo, así como por responsabilidad de conductores.

Según los reportes de la PNC, las capturas se registraron a escala nacional entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre del 2025, período en el que se desarrollaron las celebraciones de Halloween y el Día de Todos los Santos.

¿Cuántas personas fueron capturadas durante Halloween y Todos los Santos del 2025?

Los reportes oficiales del año pasado presentan diferentes cifras debido a los períodos en que fueron divulgados.

Un informe anterior de la Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN) contabilizaba 578 capturas, distribuidas de la siguiente manera:

421 personas detenidas en flagrancia

157 personas capturadas por órdenes judiciales pendientes

Posteriormente, el balance gubernamental publicado el 4 de noviembre elevó el total a 689 personas capturadas entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre del 2025.

Motoristas disfrazados recorren el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala durante la celebración de Halloween del 31 de octubre del 2022. (Foto: Prensa Libre, Élmer Vargas)

La respuesta proporcionada por Mateo corresponde a un período más corto, comprendido entre la noche del 31 de octubre y el 1 de noviembre, cuando la PNC había registrado más de 400 detenciones.

Aunque los informes permiten establecer la magnitud de los operativos, la institución no proporcionó un desglose actualizado que precise cuántas personas fueron detenidas por cada delito durante las festividades.

¿Por qué delitos podrían detenerlo durante las celebraciones?

La PNC identificó diferentes conductas que pueden dar lugar a una intervención policial o una detención, dependiendo de las circunstancias y de la legislación aplicable.

Entre las situaciones que requieren especial atención durante Halloween y el Día de Todos los Santos se encuentran:

Ebriedad y escándalo: situaciones de alteración del orden público que pueden motivar una intervención policial

situaciones de alteración del orden público que pueden motivar una intervención policial Responsabilidad de conductores: hechos relacionados con la conducción que pueden constituir delitos, según las circunstancias

hechos relacionados con la conducción que pueden constituir delitos, según las circunstancias Portación ilegal de armas de fuego: llevar armas sin cumplir los requisitos establecidos por la ley

llevar armas sin cumplir los requisitos establecidos por la ley Extorsión, homicidio y asociación ilícita: delitos que también figuraron entre las causas de captura mencionadas por la PNC

delitos que también figuraron entre las causas de captura mencionadas por la PNC Tráfico ilícito de personas: otro de los delitos identificados en los reportes policiales del período anterior

El Departamento de #Tránsito de la Policía Nacional Civil recuerda a la población que está prohibida la realización de las denominadas “Rodadas del Terror” en todo el territorio nacional. https://t.co/hGjE9XitTI — PNC Tránsito (@DTransitoPNC) October 30, 2026

La institución no detalló cuántas capturas correspondieron a cada categoría ni estableció que todos estos delitos estuvieran directamente relacionados con las celebraciones.

Asimismo, las personas con órdenes judiciales pendientes pueden ser detenidas durante los operativos de identificación y control que realizan las fuerzas de seguridad.

¿Qué medidas de seguridad implementará la PNC este fin de semana?

Para las celebraciones del 2026, la PNC anunció un despliegue nacional de seguridad, con refuerzos en cementerios, mercados, centros comerciales, discotecas, rutas de acceso y otros espacios donde se espera una mayor concentración de personas.

El plan contempla la disponibilidad de la totalidad del recurso humano previsto para el operativo, mediante la suspensión de descansos de agentes, así como patrullajes preventivos, puestos de identificación y vigilancia en sectores priorizados.

En el marco del Día de Todos los Santos, la PNC mantendrá presencia en cementerios, rutas principales y lugares de mayor afluencia para prevenir hechos delictivos y brindar seguridad a la población. #EstamosCumpliendo #ProtegerYservir https://t.co/RQvS8Thc4u — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) October 24, 2026

En el departamento de Guatemala, la institución identificó como áreas de atención las zonas 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 18 y 21 de la capital, además de municipios como Villa Nueva, San Pedro Ayampuc, Mixco y Palencia.

Mateo también mencionó a Escuintla, Chimaltenango y Sacatepéquez entre los departamentos considerados en la planificación de seguridad.

Según el portavoz, la distribución policial responde al análisis de la incidencia criminal y a la identificación de lugares donde se requiere mayor vigilancia.

¿Qué recomienda la PNC para evitar incidentes y problemas legales?

La institución pidió a quienes participen en actividades de Halloween o visiten cementerios mantener medidas de prevención, especialmente en lugares concurridos.

Entre sus principales recomendaciones destacan evitar conducir después de consumir bebidas alcohólicas, respetar las señales de tránsito, no portar armas de fuego ilegalmente y evitar discusiones que puedan derivar en agresiones.

La PNC reporta 578 capturas, entre detenciones en flagrancia y por órdenes judiciales, durante los operativos del 31 de octubre al 2 de noviembre del 2025. (Foto: Prensa Libre, AGN)

También aconsejó proteger teléfonos celulares, dinero y objetos de valor, estacionar los vehículos en lugares seguros y mantener bajo supervisión a niños y adultos mayores.

La PNC recordó que cualquier hecho delictivo o actividad sospechosa puede denunciarse a través de los siguientes canales:

110: Policía Nacional Civil

Policía Nacional Civil 1561: Crime Stoppers

Crime Stoppers 3764-1561: WhatsApp para información confidencial

Las autoridades reiteraron que las denuncias ciudadanas permiten activar la respuesta policial e iniciar investigaciones para identificar a los responsables de hechos delictivos.