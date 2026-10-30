Fiambre en Guatemala: conozca el secreto de una receta familiar con más de 30 años de tradición que conserva los sabores de generaciones

El 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, es una fecha para recordar a quienes ya no están y reencontrarse con las costumbres familiares. En Guatemala, el fiambre es uno de los símbolos de esta celebración, con una combinación de verduras, carnes y embutidos que varía según cada receta. En el restaurante Quetzalí, ubicado en la zona 1 capitalina, esta tradición culinaria se conserva desde hace más de tres décadas.

Una de las teorías populares relaciona el origen del fiambre con el terremoto de Santa Marta de 1773, cuando la escasez de alimentos habría llevado a las familias a combinar los ingredientes disponibles para preparar una comida fría. Sin embargo, no existe certeza histórica de que el platillo haya surgido de esa manera.

Mafer Monterroso, chef del restaurante Quetzalí, compartió este relato durante un reportaje de Impacto Directo, de Guatevisión, y explicó que la preparación ha evolucionado con la incorporación de más verduras, carnes y embutidos.

Mafer Monterroso: Mafer Monterroso, chef del restaurante Quetzalí, explica cómo se prepara el fiambre con verduras, carnes y embutidos, y destaca que el amor es el ingrediente esencial para conservar esta tradición. (Foto: Prensa Libre, Impacto Directo, Guatevisión, María Reneé Barrientos).

Monterroso explicó que el fiambre incluye verduras como repollo, zanahoria, habas y arvejas, además de chorizo negro, chorizo colorado, butifarra, jamón y salami. Según los gustos familiares, también se puede agregar pollo, gallina y otras carnes.

Aunque preparar este platillo requiere tiempo, paciencia y dedicación, la chef considera que hay un ingrediente esencial que no aparece en ninguna lista de compras. “El toque es amor, hacerlo con amor”, expresó.

Fiambre rojo y blanco: cuánto cuesta la libra

Mayra Alarcón, gerente del restaurante Quetzalí, explicó que el establecimiento ofrece fiambre desde hace más de 30 años, con una receta transmitida entre generaciones.

Los clientes pueden elegir entre fiambre rojo y blanco, ambos a Q100 la libra. El primero se caracteriza por el color que aporta la remolacha, mientras que el segundo conserva los tonos naturales de sus ingredientes.

La oferta de temporada también incluye molletes tradicionales y rellenos de garbanzo o ayote, además de ayote en dulce.

El restaurante Quetzalí se encuentra en la 8a. avenida 16-44, zona 1 de la Ciudad de Guatemala. Los pedidos también pueden realizarse por WhatsApp al 4538-9263.

El horario habitual es de 7.00 a 22.00 horas, mientras que el domingo 1 de noviembre atenderá de 8.00 a 17.00 horas, según informó Alarcón.

El fiambre como herencia familiar

Durante el análisis de Impacto Directo, también se compartió la historia de una receta transmitida durante cuatro generaciones, en la que la gallina forma parte de los ingredientes que le dan un sabor particular. Se destacó que preparar el fiambre puede tomar varios días debido al trabajo que requieren las verduras, los encurtidos y el caldillo.

La preparación del fiambre puede tomar varios días y requiere especial cuidado en los encurtidos y el caldillo, según se destacó durante un análisis sobre las recetas que pasan de generación en generación. (Foto: Prensa Libre, Impacto Directo, Guatevisión, María Reneé Barrientos).

La historia refleja cómo este platillo reúne a padres, hijos y abuelos alrededor de una tradición que también permite recordar a quienes ya fallecieron. Así, entre los colores de las verduras y los sabores heredados, el fiambre guatemalteco conserva su significado como símbolo de unión, memoria y convivencia familiar.

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