PNC intensifica controles para prevenir incidentes durante celebraciones del Día de Todos los Santos

La Policía Nacional Civil (PNC) realizó varios operativos de seguridad en todo el país durante la noche del pasado sábado 31 de octubre, como parte de las acciones de prevención implementadas por la institución durante las celebraciones de Halloween y del Día de Todos los Santos. También se informó que las acciones de seguridad continúan este 1 de noviembre a nivel nacional.

En la capital, los agentes de la Comisaría 11, junto con agentes de la Dirección de Seguridad Turística (Disetur), realizaron patrullajes y recorridos a lo largo de la Sexta Avenida de la zona 1, donde se pudo observar a niños y adultos con disfraces como parte de esta celebración. Los recorridos de los agentes se realizaron para prevenir hechos delictivos y resguardar a los ciudadanos ante cualquier hecho de violencia.

Los patrullajes nocturnos también se llevaron a cabo en las zonas 4, 9, 10 y 13, donde se ubican discotecas y centros nocturnos en los que se realizaron fiestas por el Día de Brujas, sin que se reportaran hechos delictivos ni incidentes al margen de la ley. También se llevaron a cabo operativos en las zonas 9 y 10 para prevenir carreras clandestinas, según indicó la PNC.

Previenen Rodadas del Terror

En el interior del país también se implementaron operativos y acciones para prevenir cualquier incidente, según reportó la PNC.

En Escuintla, se realizaron operativos en la cabecera departamental, principalmente para prevenir carreras no autorizadas de motocicletas, así como las denominadas “Rodadas del Terror” por Halloween, las cuales, según indicó la institución, son actividades no autorizadas y al margen de la ley.

Durante estos operativos, los agentes también verificaron que los conductores de motocicletas no condujeran bajo los efectos del alcohol y que contaran con licencia y la documentación de sus vehículos en orden. También se verificaron los escapes ruidosos, debido a las constantes quejas y denuncias de los vecinos de la localidad, por lo que se impusieron varias sanciones por incumplir la ley, ya que este tipo de modificaciones en las motocicletas está prohibido.

En Alta Verapaz, agentes de la Comisaría 51 también brindaron seguridad hasta altas horas de la noche en el interior y los alrededores de los cementerios ubicados en el departamento, donde familiares acudieron a adornar y visitar las tumbas de sus seres queridos. Las actividades se realizaron con total normalidad y en calma, según indica el reporte.

En Quezaltenango, los agentes de la Comisaría 41 realizaron patrullajes y recorridos a pie en la cabecera departamental. También se reforzó la seguridad y los recorridos en el parque Centroamérica, en la zona 1 de la ciudad altense, donde se reunieron cientos de personas con motivo de la celebración de Halloween. La actividad transcurrió sin eventualidades.

En Los Amates y Puerto Barrios, Izabal, los agentes del Departamento de Tránsito de la PNC realizaron operativos de prevención y verificación de vehículos y motocicletas. Las acciones estuvieron encaminadas principalmente a prevenir concentraciones relacionadas con la Rodada del Terror, así como a reducir los riesgos para los peatones y conductores que transitan por las calles de estas localidades. También se hicieron operativos de verificación de alcoholemia.

Un operativo similar para prevenir actividades relacionadas con la Rodada del Terror se realizó en Suchitepéquez, donde agentes de la Comisaría 22, con apoyo de elementos del Ejército de Guatemala, efectuaron operativos de seguridad en los kilómetros 155 y 165 de la ruta CA-2.

Mientras tanto, en distintos sectores de San Cristóbal, Totonicapán, los agentes de la PNC realizaron operativos de verificación y prevención en expendios de bebidas alcohólicas, con el objetivo de dar cumplimiento a la ley seca. Además, se realizaron operativos para evitar concentraciones de motociclistas relacionadas con la Rodada del Terror, al igual que en otras localidades del país.

También se reporta que en Chichicastenango, Quiché, agentes de la PNC localizaron en el parque de la localidad a una niña de 4 años quién se encontraba sola en el lugar. Ante la situación se activaron los protocolos correspondientes para localizar a los padres de la menor, pero no se obtuvieron resultados positivos, por lo que se dió aviso a la Procuraduría General de la Nación (PGN), para los trámites correspondientes.

Operativos y patrullajes continúan este 1 de noviembre

La PNC también indicó que los operativos y patrullajes para el resguardo de los ciudadanos continúan durante este domingo 1 de noviembre en cementerios, centros comerciales, mercados, parques y otros puntos de afluencia de personas en la capital y en el interior del país.

También se ha reforzado la presencia de elementos de la PNC y del Ejército en Sumpango y Santiago Sacatepéquez desde la madrugada de este domingo, con motivo del Festival de Barriletes Gigantes, que cada año se realiza en la localidad y es visitado por turistas nacionales y extranjeros.

Durante este fin de semana han sido desplegados en todo el territorio nacional más de 45 mil agentes para resguardar la seguridad de los ciudadanos, indicó la institución policial.

Entre los principales puntos en los que la PNC ha reforzando la seguridad durante el 31de octubre y 1 de noviembre se encuentran:

Cementerios públicos y privados: vigilancia dentro de las instalaciones, en los alrededores y en las rutas de acceso

vigilancia dentro de las instalaciones, en los alrededores y en las rutas de acceso Mercados y ventas de flores: patrullajes en sectores comerciales que reciben visitantes por el Día de Todos los Santos

patrullajes en sectores comerciales que reciben visitantes por el Día de Todos los Santos Discotecas y centros de entretenimiento: presencia policial durante las actividades nocturnas de Halloween

presencia policial durante las actividades nocturnas de Halloween Centros comerciales y espacios públicos: recorridos preventivos y controles en lugares concurridos

recorridos preventivos y controles en lugares concurridos Rutas de circulación: vigilancia en accesos utilizados por quienes se desplazan hacia las actividades tradicionales

Más de 900 capturados

En cuanto a los resultados de seguridad, la PNC reporta que durante la semana del 25 al 31 de octubre fueron capturadas un total de 955 personas sindicadas de cometer distintos delitos.

También se reporta el decomiso de 86 armas de fuego de diferentes calibres. Se consignaron 706 motocicletas con reporte de robo o sin la documentación pertinente y también se consignaron 235 vehículos de distintos tipos y modelos.

También se indicó que, por medio de una denuncia al 110, se localizó en Masagua, Escuintla, un camión cisterna robado que transportaba combustible. Por este hecho se logró la captura de un hombre de 49 años. Según la investigación, esta persona también secuestró al piloto del camión y fue capturada en el momento en que trasladaba el combustible robado hacia otra pipa. Se logró determinar que la cisterna robada transportaba 9 mil galones de combustible, entre diésel y gasolina, valorados en aproximadamente Q350 mil. El detenido fue consignado al juzgado correspondiente.