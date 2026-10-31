Festival de Barriletes Gigantes de Fraijanes: tradición, arte, personajes de leyendas y gastronomía se reúnen en el municipio

Fraijanes celebra la sexta edición formal del Festival de Barriletes Gigantes, una actividad que reúne a vecinos, visitantes y maestros barrileteros de Sumpango, Sacatepéquez, para conmemorar una tradición que recuerda a los seres queridos fallecidos.

Este 31 de octubre, en el Cementerio Municipal de Fraijanes, se lleva a cabo una exhibición y vuelo de barriletes creados por vecinos de las aldeas que conforman el municipio. Uno de los organizadores destaca que para esta edición se tienen al menos 20 barriletes expuestos.

La actividad, que celebra esta tradición guatemalteca, también ofrece a sus visitantes gastronomía típica, como el fiambre, un altar dedicado a las personas fallecidas y personajes de las leyendas tradicionales.

La actividad central es la exhibición de los barriletes. Para esta edición destaca uno de 18 metros de diámetro, elaborado por al menos 150 vecinos, a quienes les tomó al menos un mes terminarlo.

Durante la tarde también se realiza el vuelo tradicional de barriletes a cargo de colectivos de barrileteros de Sumpango, Sacatepéquez, que llenan de color el cielo del municipio.

Así se vive la sexta edición del Festival de Barriletes gigantes de Fraijanes. (Video Prensa Libre: Javier González)

Una tradición de unión

La historia del festival comenzó en el 2020, cuando un grupo de jóvenes entusiastas organizó una primera actividad de carácter juvenil. En aquella ocasión, la exhibición fue pequeña y contó con barriletes de aproximadamente dos metros, según compartió a Guatevisión uno de los organizadores.

En el 2021 se realizó el primer festival formal, que contó con barriletes más elaborados, incluidos algunos de 10 metros o más. Para el 2022 se incorporaron maestros barrileteros de Sumpango, Sacatepéquez, quienes han compartido sus conocimientos y técnicas de elaboración con los participantes locales, con el fin de fortalecer esta tradición.

Actualmente, grupos organizados de distintas aldeas y caseríos de Fraijanes participan en la elaboración y exhibición de barriletes gigantes. Este año se presentan 20 barriletes.

Vecinos y visitantes se reúnen para celebrar la sexta edición del Festival de Barriletes gigantes de Fraijanes. (Foto Prensa Libre: Javier González)

Los participantes explicaron que sus diseños mantienen la elaboración tradicional, con papel de china y técnicas aprendidas de los maestros barrileteros de Sumpango, e incorporan a familias, vecinos y amigos a esta tradición.

Uno de los grupos participantes es Mujeres por Fraijanes, una organización que nació en el 2023 y se incorporó este año a la elaboración de barriletes. Sus integrantes buscan motivar a más señoritas a participar y demostrar que, mediante el trabajo en equipo, pueden crear una gran obra.

Organización Mujeres por Fraijanes participa por primera vez en el festival de barriletes gigantes del municipio. (Foto Prensa Libre: Javier González)

Actividades para toda la familia

La jornada también incluye un concurso de fiambre, emprendimientos locales, gastronomía y actividades para los vecinos. Los organizadores detallaron al canal que esperan recibir a más de cinco mil visitantes este día.

Carlos Daniel Rustrián, alcalde de Fraijanes, explicó que esta celebración funciona como una alternativa para las familias que no pueden trasladarse hasta Sumpango o Santiago Sacatepéquez, para que disfruten de la exhibición de barriletes gigantes.

Catrina y personajes de la tradición oral de Guatemala reciben a los visitantes en el Cementerio Municipal de Fraijanes. (Video Prensa Libre: Javier González)

Rustrián destacó el significado de esta tradición: recordar a quienes ya no están y mantener, a través del vuelo de los barriletes, una conexión simbólica entre las familias y sus seres queridos fallecidos.

El festival concluye a las 19 horas. Durante la jornada, el público puede fotografiarse con personajes de la tradición oral de Guatemala y catrinas, disfrutar de la gastronomía local y de los platillos tradicionales del Día de Todos los Santos, así como participar en esta celebración.

Así se vive la sexta edición del Festival de Barriletes gigantes de Fraijanes. (Video Prensa Libre: Javier González)