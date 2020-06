Epidemiólogos desconocen protocolos sanitarios que se utilizan en hospitales privados para casos de coronavirus

El Ministerio de Salud autorizó a los hospitales privados atender casos de covid-19. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El médico José Ortiz considera que esta apertura puede causar que se pierda la vigilancia epidemiológica, ya que puede significar poco seguimiento del Ministerio de Salud y no se tendría notificación de casos.

Su preocupación, dijo, se centra en que no hay mayor información sobre el tema. “No se sabe quién hará la prueba, no se sabe si es el hospital o el Ministerio de Salud. Si yo mando a un hospital privado un caso leve que después pasa a moderado y se requiere de ventilador, y no hay, en lo que se traslada a otro hospital con equipo necesario se va morir el paciente”, advirtió.

Alicia Chang, vicepresidenta de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades, ve que habrá necesidad de personal calificado y suficiente, pues opina que el reporte de casos al Ministerio de Salud debe ser obligatorio.

“Debe haber más epidemiólogos, ya que habrá más casos que seguir. Se hace indispensable más personal. Debería haber suficientes personas para hacer esos seguimientos”, afirmó.

Manejo médico

Otra de las preocupaciones de los profesionales de la salud es la escasa atención a pacientes en áreas de intensivo.

“Sabemos que los hospitales están llenos y que todavía no se terminan de habilitar los intensivos, como en el hospital del Parque de la Industria, pero no hay estadística de cuántos pacientes podrían haber fallecido por falta de atención o de equipo. A nosotros solo nos reportan el número de muertos y asumimos que murieron siendo atendidos”, señaló.

La especialista recordó que Salud tampoco especifica en qué condiciones murió un paciente.

Agregó que no se tienen datos respecto de si los decesos se dan por deficiencia de Salud. “Habrá que ver si realmente los médicos tienen todo lo que necesitan”. agregó.

Prensa Libre buscó la opinión de algunos hospitales privados, pero al cierre de esta edición ninguno había respondido y los que lo hicieron dijeron que el tema debía discutirse con la junta directiva y no podían opinar.

El lunes en la tarde, el MSPAS oficializó mediante un comunicado que los hospitales privados y sanatorios podrán atender a pacientes con coronavirus.

Según el documento, los casos que sean atendidos por esos centros asistenciales deben ser reportados al Departamento de Epidemiología del Ministerio.

Hacinamiento

Según Ortiz, la cantidad de muertes se debe a que “no hay protocolos de tratamientos estandarizados”.

“Sobrevivir en un intensivo dependerá del manejo del tratamiento. Si hay más casos se puede dar el hacinamiento, por lo que hay sobrecarga en el personal”, comentó.

Refirió que los médicos han dicho que tienen 10 pacientes por facultativo, con lo que, señaló, se pierde el seguimiento personalizado, debido a la aglomeración que se debe atender.

El presidente Alejandro Giammattei y el ministro de Salud, Hugo Monroy, han asegurado que hay suficientes camas y áreas de intensivo, mientras los médicos exponen que carecen de personal y no cuentan con las garantías suficientes para laborar.