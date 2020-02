Escuela de Voceadores de Prensa Libre cumple 25 años

Más de 50 estudiantes tendrá este 2020 la Escuela de Voceadores de Prensa Libre. (Foto Prensa Libre: Carlos Hernández)

Este año, 58 personas se inscribieron en la Escuela de Voceadores de Prensa Libre para los distintos niveles. Para la educación inicial se inscribieron 6; en la primera etapa, 8; en la segunda, 8; en primero básico, 9; en segundo básico, 14, y en bachillerato, 13.

“Estoy agradecido con Prensa Libre, de veras tengo muchas cosas que expresar. Cuando estaba estudiando contaba una experiencia a la seño Judith. A lo largo de mi vida, en mi familia, hemos tenido muchos problemas económicos, pero hemos tenido la mano de Dios y hemos confiado en que nos da nuevas oportunidades, y llegué a Prensa Libre. Nunca me imaginé que en Prensa Libre iba a solucionar el tema de mis estudios”, expresó César Canil, uno de los estudiantes ya graduados.

Canil invitó a los estudiantes a seguir adelante y añadió: “El esfuerzo valió la pena, esperé horas afuera, sentado en la banqueta, para inscribirme en la escuelita, si no me hubiera animado, no hubiera logrado muchas cosas”.

“No podía unirme a pláticas con mis amigos, que hablaban de sus colegios y universidades, mejor me iba, porque no podía decir lo mismo, pero hoy por hoy, la escuelita me cambió la forma de ver las cosas”, manifestó.

Nuevas esperanzas

María Ojeda, de 20 años, es voceadora desde hace ocho años. “Empecé con mi tía, salíamos temprano, y surgió la oportunidad de ingresar a la escuelita. Mi tía me preguntó si quería seguir estudiando y sí logré cupo, me gradué el año pasado de bachiller”, comentó.

Ojeda, con su bebé en brazos, invitó a los jóvenes a que continúen sus estudios. “Algunos dicen que es difícil, pero a la larga es una gran oportunidad, que sigan adelante porque querer es poder.

Lucrecia Pineda, de 42 años, vende ejemplares de Prensa Libre hace seis años. “Me enteré del programa, pero no creía. Venimos a ver y sí era cierto y le dije a mi hijo que podía estudiar aquí, pero me invitaron a estudiar a mí también. Entramos al mismo grado y este año nos graduamos de bachilleres”.

Víctor Barahona tiene 20 años y es hijo de Lucrecia. Dijo: “Nos motivamos entre los dos, verla estudiar me motiva y a ella la motiva que yo lo haga. Uno tiene que superarse y mirar hacia adelante, alcanzar las metas, con el bachillerato se podría mejorar la forma de vida y tener otras oportunidades”.

María de García es exalumna de la Escuela, se graduó de bachiller en el 2016 y ha vendido ejemplares de Prensa Libre desde hace 21 años. “Me enteré por la seño Judith, estuvo insistiendo para que me inscribiera y al final lo hice. En el 2012 saqué la primaria y de ahí seguí los básicos”, relató.

“Me costaba, por la atrancasón, y yo pensaba, mejor ya no llego. Este es el mejor ejemplo que le puedo dar a mis hijos, que digan que su mamá sí lucho, me levantaba de madrugada para ir a vender y después estudiaba. Tengo un hijo que es perito contador y una hija que es secretaria. Sigan estudiando les digo yo, no dejen a medias la carrera. Me siento feliz por mí misma”, relató.

Angélica de Sontay indicó que estudió por madurez la primaria en Conalfa y así llegó a Prensa Libre. “Tener una carrera sirve para salir adelante y saber más, aprender a desenvolverse. A mí me costó, pero gracias al estudio y a compartir con profesores y compañeros ya no soy tan tímida”, indicó.

Trayectoria

María Mercedes Girón de Blank, presidenta del Consejo de Administración, relató la trayectoria del establecimiento y deseó éxitos a los 57 estudiantes que comienzan el ciclo escolar.

“Comenzamos con el programa de alfabetización por tres años, con Conalfa, y luego nos apoyaron para que comenzáramos con la escuela de voceadores. Fue un sueño del departamento de Circulación y se amplió el programa a todos los colaboradores que no habían completado sus estudios”, expuso De Blank.

Agregó: “Algunos han seguido carreras universitarias, lo que demuestra que han querido superarse y lograr otras metas en su vida. Sigamos adelante, querido voceadores, con nuestra venta de periódico que es una buena forma de ganarse la vida, generar ingresos y lograr que sus familias tengan un ejemplo de trabajo digno y honrado. Los felicito por su dedicación, sacrificio y deseo de superación, son ejemplo para el engrandecimiento de Guatemala, les deseo éxitos en este nuevo ciclo escolar”.

El gerente general de Prensa Libre, Christian Blank, dijo: “Hoy es un día muy especial ya que se conmemoran 25 años desde que Prensa Libre se unió a los esfuerzos de alfabetización y educación de este país y lo hizo con la gente más cercana y que forma parte muy importante de Prensa Libre, que son los voceadores”.

Blank resaltó el orgullo que siente por los esfuerzos de los estudiantes para aprender y superar las expectativas al obtener herramientas para atender este reto, junto a la atención de sus familias.

“Esta escuela ha sido el medio para que puedan alcanzar sus éxitos, los aliento a que inviten a sus compañeros a que también participen”, señaló el gerente general.

También agradeció a Conalfa y a los docentes por el apoyo que han brindado al establecimiento.

Blank hizo un homenaje a la fundadora de la escuela, María Mercedes Girón de Blank, “mi principal fuente de aprendizaje en la vida y cuando veo la trascendencia de esta escuela veo reflejados sus valores”.

Por su parte, Mario Antonio Sandoval, vicepresidente del Consejo de Administración, expresó a los estudiantes: “Ustedes merecen toda la felicitación, porque tomaron la decisión, se dieron cuenta que tenían que superarse, dan un gran servicio a Prensa Libre. Sigan adelante, deben continuar, cuando terminen esta etapa pasen a la siguiente”.

“Se van a beneficiar ustedes, sus hijos, sus nietos y el país”, subrayó Sandoval.

En la inauguración del ciclo escolar participó la cuarta marimba de la Municipalidad de Guatemala, que deleitó a los presentes con un repertorio variado.