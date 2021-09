“Este aumento de casos requiere conductas agresivas”, dicen expertos que insisten en incrementar las restricciones  

“Hemos insistido en que las medidas que se están tomando para el control de la pandemia se pueden etiquetar como nulas, y eso ha llevado a una crisis sanitaria que representa 6 mil casos diarios que es histórico, no se había manejado en la primera ola de contagios en junio”, dijo Ranero.

Añadió que “este aumento de casos requiere conductas agresivas y definitivas, y no se han tomado hoy por hoy. el Ejecutivo debe asumir su responsabilidad”.

En tanto, Edwin Calgua citó un estudio que detalla que al reducir un 10 por ciento de movilidad semanal, se reduce en 8.6 % la incidencia de casos. Añadió que por el momento en Guatemala hay 38 % de positividad de las pruebas tamizadas.

“La movilidad es un factor muy importante para detener el actual escenario”, refirió Calgua.

Por aparte la infectóloga Iris Kazali señaló que las medidas que proponen para contener la pandemia, entre ellas la disminución de la movilidad, tienen sustento científico, pues han sido aplicadas en otros países donde ha habido repuntes de casos como en Guatemala.

Agregó que la situación a la que se enfrentan es complicada y que por eso “los médicos están cansados y los que están en la primera línea se sientes frustrados” porque ya no saben qué hacer ante la cantidad de pacientes y la saturación de los servicios de Salud.

“Les frustra ver que la gente esté yéndose de sus casas a visitar amigos, que estén tomando algún feriado o que estén viajando a lugares contagiándose y contagiando a otros. Nos frustra también ver que esta situación nos está llevando a recibir gente y no poder ofrecer nada, no hay una cura, no existe”, dijo Kazali a los jefes de bloque.

Reitero que “mucha gente valiosa se nos está yendo -muriendo-”, y que por eso propone disminuir la movilidad, poque “nos toca hacerlo, este es un escenario en el que se nos está muriendo la gente, y no hay dinero que pague una cama porque no hay”.

Congreso

Ante la propuesta de los expertos y el incremento de casos de coronavirus y la saturación de la red hospitalaria, se dijo que el Congreso enviará una propuesta al Ejecutivo y que los diputados unifican cuatro iniciativas de ley para la compra de insumos médicos, contratación de personal y mejoras para el personal de Salud, las cuales podrían ser aprobadas de urgencia nacional la próxima semana.

En tanto, la Comisión de Salud, adicional a las 14 medidas propuestas por los médicos, incluiría otras siete sugerencias, entre las cuales destaca una exhortación al Ministerio de Economía para implementar apoyos para los sectores que puedan ser afectados con las medidas restrictivas, así como la coordinación con gobiernos locales y gobernadores para verificar el cumplimiento de las disposiciones que se adopten.

El presidente del Congreso, Allan Rodríguez, añadió que reunirán las propuestas de los distintos bloques y la Comisión de Salud para enviarla al resto de diputados y que estos remitan sus observaciones para consensuar una propuesta que será enviada al Ejecutivo.

El diputado Álvaro Arzú también señaló que se ha hablado de una ley de urgencia nacional para la compra de insumos, contrataciones de personal y mejoras de salarios, la cual podría salir en unas semanas.

En tanto, el diputado Manuel Conde expuso que unificando cinco iniciativas de distintos bloques para formar una iniciativa de ley de emergencia con la que se pueda responder a la pandemia. Agregó que esperan que para la próxima semana se logren los consensos y se apruebe de urgencia nacional dicho proyecto de ley.

Cifras

Las propuestas de los expertos llegan en momentos en que Guatemala superó la barrera de los 12 mil muertos, según la última actualización del tablero covid-19 del Ministerio de Salud.

Se acuerdo con Salud, en Guatemala 12 mil 7 personas han muerto a causa de covid-19 desde marzo de 2020, cuando se detectó el primer caso de la enfermedad en el país.

Además, Guatemala acumula 475 mil 548 casos de coronavirus, de los cuales 50 mil 830 continúan activos; además, 412 mil 698 personas se han recuperado, aunque este último dato es un estimado.

En las últimas 24 horas se registraron 5 mil 322 nuevos casos de covid-19 de un total de 16 mil 712 pruebas efectuadas, tanto en el ámbito público como privado. También se reporta la muerte de 88 personas en fechas anteriores.

Proyecciones a detalle

Escenario 1 (cierres totales)

Proporción de contagios: Bajo

Cantidad de pacientes infectados acumulados: 121,998

Pacientes que requieren hospitalización: 4,195

Pacientes que requieran hospitalización en cuidados intensivos: 1,094

Fallecidos: 3,721

Escenario 2 (toques de queda parciales)

Proporción de contagios: Medio

Cantidad de pacientes infectados acumulados: 264,638

Pacientes que requieren hospitalización: 8,112

Pacientes que requieran hospitalización en cuidados intensivos: 1,879

Fallecidos: 8,071

Escenario 3 (sin modificaciones a las medidas actuales)

Proporción de contagios: Alto

Cantidad de pacientes infectados acumulados: 443,447

Pacientes que requieren hospitalización: 12,242

Pacientes que requieran hospitalización en cuidados intensivos: 2,652

Fallecidos: 13,525

Intervenciones específicas