“Esto no es vida”: más de 1.2 millones de vehículos colapsarán la ciudad de Guatemala desde el 2 de febrero

A partir del lunes 2 de febrero, la Ciudad de Guatemala enfrentará un aumento significativo en la carga vehicular con más de 1.2 millones de automóviles circulando, una cifra que podría elevarse hasta 1.3 millones en cuestión de semanas. Las autoridades advierten que el inicio de clases en el sector público detonará un caos vehicular mayor al habitual.

La Entidad Metropolitana Reguladora del Transporte y Tránsito (Emetra) prevé que las horas pico se extiendan hasta las 21 horas y que los percances de tránsito y fallas mecánicas agraven aún más la movilidad.

Los datos que inquietan: la advertencia de Amílcar Montejo

Amílcar Montejo, vocero de comunicación vial de Emetra, brindó cifras contundentes:

1.2 millones de vehículos circularán este lunes, cifra que podría alcanzar los 1.3 millones a mediados de febrero .

circularán este lunes, cifra que podría alcanzar los . 850 agentes de PMT serán desplegados, con la posibilidad de sumar 100 más este año .

serán desplegados, con la posibilidad de . Se activarán 5 mil unidades de señalización vial .

. Actualmente hay 46 carriles reversibles habilitados, y se prevé añadir 4 más .

habilitados, y se prevé . Emetra proyecta que ocurran hasta 40 hechos de tránsito diarios , afectando a unos 120 vehículos .

, afectando a unos . Además, se reportan 85 a 90 vehículos con fallas mecánicas cada día .

. Se implementará un sistema de cámaras terrestres y aéreas para mejorar la supervisión.

para mejorar la supervisión. Este año también podrían habilitarse 10 motovías para agilizar la circulación.

“Esto no es vida”: el cansancio de los guatemaltecos

Durante el programa Impacto Directo de Guatevisión, los analistas y presentadores destacaron el desgaste cotidiano que implica movilizarse en la capital.

“Hay gente que ya no duerme, que se levanta a las 3 de la mañana, duerme en gasolineras o en los parqueos del trabajo”,

señalaron, retratando una realidad que para muchos ya no es sostenible.

A pesar del esfuerzo de sumar más agentes de tránsito y carriles reversibles, los expertos fueron enfáticos: “esa no es la solución”. Incluso, algunos señalaron que en ocasiones la presencia de la Policía Municipal de Tránsito podría empeorar la congestión. “Se hace más grande la cola o es más difícil pasar”, dijo una panelista.

Embudo sin salida

Los entrevistados coincidieron en que muchos proyectos prometidos —como el anillo regional o el segundo nivel de la calle Martí— siguen sin concretarse. “Podrán poner más reversibles, pero si al final todo se reduce a un solo carril, no se avanza”, indicaron, comparando la ciudad con un gran embudo vial.

El mal comportamiento de conductores y peatones también fue motivo de análisis.

“Camiones de agua, de basura, se parquean en zonas rojas. Hay quienes se bajan a hacer sus necesidades en el periférico. Falta de valores”, afirmaron.

También criticaron la impaciencia de algunos automovilistas que presionan con el claxon apenas cambia la luz del semáforo.

¿Hay salida? Horarios escalonados y teletrabajo

Frente al colapso diario, se mencionaron alternativas que deben ser consideradas por las autoridades: horarios escalonados, el uso del teletrabajo y una verdadera estrategia de educación vial y empatía.

“Todos queremos hacer todo a la misma hora, y eso es imposible”, advirtieron.

Los participantes evocaron ejemplos de cultura vial positiva como la japonesa o la que se vive en San Marcos, Guatemala, donde predomina el paso uno a uno. “Aunque sea a lo micro, podemos ser gestores del cambio”, concluyeron.