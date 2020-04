Familias se rinden ante la crisis del coronavirus para pedir alimentos, el gobierno dice que la ayuda llega a los más necesitados

El gobierno empezó el 5 de abril último a entregar alimentos en el programa que se denominó Juntos Saldremos Adelante, desde entonces sean repartido 112 mil 337 bolsas de comida en 476 comunidades, en 20 días de ejecución de ese plan se ha priorizado a población del departamento de Guatemala.

El 99.9 por ciento de las bolsas de alimentos se han repartido en el área metropolitana y pese a que se llegó a la ejecución de la mitad de ese proyecto -de 200 mil kits alimenticios-, hay vecinos que denunciaron públicamente no haber recibido el apoyo gubernamental.

Diego González, de 64, es un vendedor de golosinas que desde hace 15 años su fuente de empleo lo ha tenido en la economía informal. En la actualidad se planta todos los días frente al edificio del Ministerio de Desarrollo Social a vender sus productos.

En tiempos de coronavirus Diego sigue saliendo a vender las golosinas, viola una de las disposiciones que ordenó el presidente Alejandro Giamattei desde el 13 de abril último en la que se prohibió el tránsito de personas de la tercera edad -de 60 años en adelante- en las vías públicas, pero sale a trabajar porque su dilema es: trabajar o morir en hambruna.

Diego ignoraba que el edificio en el que se pone a vender, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), es uno de los que coordina la ayuda de alimentos para la población en vulnerabilidad durante la crisis. El vendedor informal cumple todas las características de alguien en riesgo, pero no fue tomado en cuenta cuando se repartió la bolsa de alimentos en la capital.

El comerciante alquila una habitación en La Terminal, en zona 4; pero ese sector no aparece entre las áreas cubiertas por el proyecto Juntos Saldremos Adelante, Diego tendrá que salir avante en la contingencia con base a su capacidad para vender.

La próxima semana se empezarán a repartir bolsas de alimentos en otros departamentos y el listado lo avalará el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (Coe).

Mientras se define en que municipios se repartirán alimentos, Miriam Sotoj, madre soltera con tres hijos, no aguantó más la debacle económica y colocó una bandera afuera de su casa para pedir comida.

La preocupación de Miriam es la alimentación de sus hijos de 9, 11 y 13. Antes de la emergencia por coronavirus trabajaba como empelada doméstica, pero la crisis causó la pérdida de su empleo.

“No hay nada más triste que no poderle dar a los hijos lo esencial, lo que necesitan para vivir… alimento”, lamentó Miriam.

Una amiga fue quien le aconsejó pedir ayuda, asimismo pide ayuda en redes sociales. Miriam reside en viven en la 14 avenida y 19 calle, colonia La Reformita, zona 12.

La pirámide de Abraham Maslow, una teoría que trata de explicar qué impulsa la conducta humana, define jerárquicamente las necesidades humanas que atraviesan todas las personas, en la primer etapa se encuentran los alimentos y coincide con lo que piden las familias que colocan banderas en las fachadas de sus casas.

Colocar una bandera afuera de una casa para pedir ayuda no era una práctica habitual en el país, pero la emergencia por coronavirus la introdujo.

“El guatemalteco de la clase media y baja está siendo golpeados por la emergencia a causa del coronavirus, pero la población de la extrema pobreza está siendo azotada: así se sintetiza la situación. El que vive al día es más afectado y cuando no puede producir ni para comer, tiene que salir a pedir auxilio, colocar la bandera es un acto que implora humanidad del resto de la sociedad”, expuso el sociólogo Lucas González Marcio.

Las banderas de auxilio no solo se han colocado en viviendas en áreas rurales, en la capital hay familias que piden alimentos por medio de esta técnica.

El semiólogo Ramiro Macdonald explicó que el uso de banderas blancas ha tenido un significado de “rendirse ante un agobio”, pero los banderines rojos “exponen una emergencia crítica como la falta de comida”, una de las necesidades básicas para los seres humanos.

Señalan clientelismo

Integrantes de organizaciones sociales se plantaron ayer frente al edificio del Mides y denunciaron públicamente que la repartición de alimentos no está llegando a las personas vulnerables en la crisis.

“Lo que le exigimos al Mides es que envíe un equipo de campo para entregar alimentos a las personas que lo necesitan porque se usan listados municipales y obedecen a quienes apoyaron la campaña de los alcaldes o quienes son parte de sus programas de obras sociales municipales, la mayoría de los vendedores informales no están registrado y no pagan piso de plaza. Estamos viendo que personas de clase media está recibiendo ayuda y no los más necesitados”, criticó Carmen Reina de la organización Otra Guatemala Ya.

Según Reina el mecanismo que usa en la actualidad el gobierno para definir listados de beneficiarios “son burocráticos, politizados e ineficientes”.

Rosa y Julio César son una pareja de esposos que viven en la 15 avenida y 19 calle, colonia La Reformita, zona 12 capitalina. Hace cuatro días colocaron un letrero para pedir ayuda porque tienen varios pagos atrasados, entre ellos el alquiler de su vivienda de Q1 mil y carecen de alimentos.

Ambos se dedican a la venta de chocolate de Quetzaltenango de casa en casa, pero no han generado ganancias desde hace un mes -cuando empezó la emergencia por coronavirus-, ellos son de la tercera edad, uno de los grupos de alto riesgo por el virus y con restricciones para transitar en las vías públicas.

El 8 de abril pasado soldados del Ejército de Guatemala repartieron cajas de alimentos en la zona 12, en esa jornada se entregaron mil kits en esa área, pero Rosa y Julio César no fueron incluidos en el listado de beneficiarios.

“Transparencia”

La repartición de las bolsas de alimentos lleva un análisis técnico que se basa en lineamientos del Plan Nacional de Respuesta y por esa razón la definición de los listados es responsabilidad del Coe municipal.

El ministro de Desarrollo Social, Raúl Romero, aclaró que en la repartición de las cajas de alimentos “no hay politización” porque el Coe municipal está integrado por Consejos Comunitarios de Desarrollo, delegados de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres y del Ministerio de Salud para darle “transparencia” a ese proceso.

“Los Coe municipales elaboran los listados y hacen la solicitud de ayuda al Coe nacional, esto garantiza la transparencia y que la ayude llegue a donde está la necesidad en cada municipio. En el Coe municipal hay participación de los Cocodes que son la representación de la sociedad civil organizada y hay representatividad que le da credibilidad a las solicitudes y no depende el listado de un funcionario”, expuso Romero.

El ministro de Desarrollo Social justificó que el poder local, la organización civil, los delegados que verifican emergencias consensuan las áreas vulnerables y es “una definición técnica” para atender ala población en riesgo.

El proyecto gubernamental tiene previsto entregar 200 mil cajas de alimentos y en la actualidad la repartición avanzó al 56 por ciento, pero no es el único proyecto de apoyo social en la crisis.