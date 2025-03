Firma electrónica avanzada en Guatemala: ¿Qué instituciones ya la tienen y por qué es importante?

Todavía existen 15 instituciones de gobierno que no adoptan medida voluntaria. Según expertos, además de evitar colas en oficinas públicas y presencialidad en los trámites, la herramienta blinda al usuario de suplantación de identidad.

Alrededor de 31 instituciones cuentan ya con una firma electrónica avanzada, lo cual puede ayudar a los usuarios con la agilización de sus trámites, sobre todo porque en algunos no se requiere presencialidad. No obstante, aún quedan entidades que no cuentan con una firma electrónica.

A partir del decreto 47-2008 de reconocimiento de la firma electrónica avanzada, una firma electrónica es legalmente vinculante. Esto quiere decir que este tiene una validez legal y cuenta con las mismas condiciones que una firma manuscrita.

El uso de una firma electrónica avanzada dentro de la tramitología del Estado, puede beneficiar al usuario especialmente en temas de tiempo. Así lo destacó Valeria Prado, viceministra de Asuntos Registrales del Ministerio de Economía (Mineco). Prado señaló que para realizar diversas gestiones que tienen la posibilidad de usar una firma electrónica avanzada, el usuario no debe ir de manera presencial, reduciendo tiempos de cola, espacio físico y agilizando plazos además de mejorar márgenes de error.

Por otro lado, Josué López, gerente general de Cámara de Comercio de Guatemala, la firma electrónica avanzada, especialmente en el Estado, dota de transparencia a los trámites. Además, Prado argumentó que contar con una firma de esta índole va de la mano de la digitalización total de procesos lo que también resulta en trámites más sencillos. En otras palabras, el gobierno electrónico.

Entidades que cuentan con una firma electrónica

Según los registros con los que cuenta la viceministra del Mineco, el listado a continuación demuestra las entidades del Estado que sí cuentan con una firma electrónica avanzada para uno o más trámites. Esto quiere decir que tanto el usuario puede utilizar la firma electrónica para rellenar ciertos trámites, como la entidad usar la firma electrónica institucional para los mismos trámites.

Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico Contraloría General de Cuentas Corte de Constitucionalidad Corte Suprema de Justicia Dirección General De Adquisiciones Del Estado Del Ministerio De Finanzas Públicas Instituto Guatemalteco de Migración Instituto Guatemalteco de Seguridad Social Instituto Nacional de Administración Pública Instituto Nacional de Bosques Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales Ministerio de Educación Ministerio de Energía y Minas Ministerio público Inacif Ministerio de Relaciones Exteriores Ministerio de Trabajo Organismo Judicial Policía Nacional Civil Procuraduría de los Derechos Humanos Registro de Garantías Mobiliarias Registro de Mercado de Valores y Mercancías Registro Mercantil Registro de Prestadores de Servicios de Certificación Registro de Propiedad Intelectual Registro de la Propiedad Registro de las Personas Jurídicas Secretaría General de la Presidencia de la República Superintendencia de Administración Tributaria Superintendencia de Telecomunicaciones Tribunal Supremo Electoral.

Además, tomando en cuenta que Cámara de Comercio es una entidad que registra las entidades que deciden contar con una firma electrónica avanzada, añadió algunas instituciones como el Ministerio de Gobernación, la Corte Suprema de Justicia, el Organismo Judicial, el Ministerio de Ambientes y el IGSS.

Entidades que no figuran en el registro de Mineco

Según Prado, uno de los puntos más importantes, es la digitalización total para poder contar con este tipo de herramientas. A partir de esto, se tomó en cuenta una tabla que el Gobierno Abierto y Electrónico compartió a Prensa Libre durante el 2024, con las entidades que ya cuentan con el 100% de sus sistemas para poder implementar los trámites digitales.

Las entidades que no se encuentran en el registro del Minec y cuentan con un sistema para implementar trámites digitales son las siguientes:

Ministerio de Desarrollo Social Ministerio de la Defensa Nacional Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente Comisión Nacional de Energía Eléctrica Coordinadora Nacional de Desastres (Conred) Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos Comisión Portuaria Nacional Autoridad para el Manejo Sustentable del Lago de Atitlán y su Entorno, Consejo Nacional de la Juventud Oficina Nacional del Servicio Civil Ministerio de Cultura y Deportes Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda Ministerio de Agricultura y Alimentación Ministerio de Salud, Previsión y Asistencia Social Consejo Nacional de Áreas Protegidas

Beneficios para una entidad

Ana Isabel Antillón, coordinadora de la mesa de Certeza Jurídica de la iniciativa Guatemala No Se Detiene, destaca que especialmente para las entidades, la firma electrónica avanzada dota de mayor seguridad a todos los documentos, ahorra tiempo y dinero en la agilización de trámites.

Asimismo, en cuestiones de seguridad, Antillón señala que evita la suplantación de identidad, puesto que la firma puede ser comprobable por medios biométricos.

“Cuando no se cuenta con firma electrónica, tienen que pasar a la parte de imprimir y escanear y firmar cada uno de esos documentos”, explicó Antillón y añadió que es lo que actualmente sucede en la mayoría de las instituciones.

¿Debería ser obligatorio?

Para López, la firma electrónica debería ser un mandato para todas las entidades. No obstante, según Prado, más que una obligatoriedad, la firma electrónica es un paso natural que las instituciones poco a poco van a adoptar.

“De hecho, la adopción de las misma ha sido de manera voluntaria en estas instituciones y cada vez más, las mismas instituciones van incrementando la cantidad de trámites que se pueden realizar”, sentenció Prado.