Fuertes dispositivos de seguridad en Centro Histórico por actos de Independencia

Independencia?

De que indepencia hablan?.

Si Guatemala vive en las esclavitudedes!!!.

Primetamente Los guatemaltecos desentes somos esclavos de todos los efectos que causa el gobierno corrupto y ahora perverso inepto y vendepatria.

Los cuales son: pobreza, hambruna, inseguridad, enfermedad etc. etc.

Y por otro lado los guatemaltecos pensantes somos victimas de los efectos que provoca la esclavitud en la que se mantienen los creyentes de diferentes religiones y sectas, porque por sus traumas son presa manipulable y el pais no sale del atascadero.

Entonces de que independencia se trata?.