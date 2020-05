Autoridades confirman casos de coronavirus en cinco municipios cercanos a la capital de Guatemala

Pobladores en Mixco utilizan mascarilla, pero sin guardar el distanciamiento social. (Foto Prensa Libre)

El domingo último por la noche, durante el mensaje del presidente Alejandro Giammattei, se confirmaron nuevos casos por coronavirus y comunidades aisladas debido nuevos contagios. Además, se alertó de no visitar algunos municipios del área metropolitana.

En la última parte de su mensaje, Giammattei alertó de “brotes” de coronavirus en Mixco, Villa Nueva, Chinautla y la zona 18 capitalina.

El presidente dijo: “Quiero llamar la atención a todos estimados amigos. Si no tenemos que ir a hacer nada a Mixco, Villa Nueva, la zona 18 y Chinauta, no vayamos”.

Luego, el mandatario expuso: “Esa es la mejor manera que pudiéramos hacer para restringir los brotes que están dando en esos municipios -Mixco, Villa Nueva y Chinautla- “.

En una citación con la comisión de Defensa al Consumidor del Congreso, el viceministro de Salud, Miguel Ángel Borrayo, dijo que la recomendación del mandatario de no visitar Mixco, Villa Nueva, Chinautla y zona 18 se debe a que hay posibles focos de infección, porque en las estadísticas se muestra un aumento de los casos, aunque no precisó cifras.

Borrayo añadió que hasta ahora se han practicado 7 mil 900 pruebas de detección, pero algunas han sido a los mismos pacientes para determinar si se recuperaron.

Señaló que tienen disponibles cuatro mil pruebas charité y no sabe cuándo se empezarán a masificar las pruebas.

Al salir de la citación no respondió preguntas de periodistas.

Diputados le pidieron al presidente reevaluar la situación para determinar si es prudente o no abrir poco a poco la economía, pues consideran que no es el momento para hacerlo.

Las autoridades del Ministerio de Salud no han detallado la situación de transmisión en Mixco, Villa Nueva, Chinautla y el brote de casos en la zona 18 capitalina. Desde hace un mes dejaron de brindar detalles de ubicación de los contagios por municipio y en la actualidad se publican por región a escala nacional.

En el caso de las ubicación de los casos por covid-19, fue Salud el que dejó de brindar detalles para evitar “estigmatización” y ha reclamado a los alcaldes que informan de nuevos casos, pero en esta ocasión Giammattei alertó del “brote” en los mencionados municipios.

Mixco

La advertencia del gobernante, de no visitar los municipios afectados por el virus, causó la reacción del alcalde de Mixco, Neto Bran, quien reveló, en un mensaje, el caso de transmisión en una maquila de la zona 4 de ese municipio.

“Ahora qué fácil es decir ‘no vayan a Mixco’, ¿verdad, señor presidente -Alejandro Giammattei-? y por qué no también informa que los casos positivos registrados vienen de una maquila de la zona 4 de Mixco, que para mí desgracia fue la única que no pude ir a inspeccionar porque usted me mandó a regañar y a pedirme que dejara de hacer operativos. Hasta me mandó a citar a la Casa Presidencial para llamarme la atención y pedirme de frente que parara de ir a las maquilas, pero ya vio: se lo dije”, criticó Bran.

El jefe edil de Mixco continuó señalando el presidente y expuso: “¡Ahora qué de al pelo! ‘No vayan a Mixco’ y lo dice -Alejandro Giammattei- en cadena nacional, luego lo repitió así, solo así sin dar mayores detalles. Yo le solicito de la manera más atenta nos informe a todos de la realidad de la situación que solo usted conoce en relación con los casos positivos en este municipio. Como Muni Mixco hemos hecho todo lo que está en nuestras manos para evitar la propagación de este virus, pero para el gobierno algunas cosas de las que hacemos son malas”.

Bran prosiguió: “Hay muchas cosas que sus mensajes hacen confundir a la población. Nos mandó a todos los vendedores informales a buscarnos y hacer unas grandes colas y al día siguiente cuando se armaron los zafarranchos usted nos echó la culpa diciendo: Hay alcaldes que los ponen a hacer cola. Usted fue claro en decir que fueran a la Municipalidad a pedirle a su alcalde a que los agregara en el listado y luego sale diciendo al otro día que ya no, porque era obligación nuestra -las municipalidades- tenerlos en los listados, mientras los vendedores acá reclamando en la municipalidad que éramos nosotros los que no queríamos inscribir”.

Chinautla

Entre tanto, la alcaldesa de Chinautla, Elizabeth del Cid Medrano, indicó que por la geografía del municipio tienen ingreso por zona 18, zona 6 y por Mixco, pero es en este municipio donde se tiene la mayor cantidad de familias en cuarentena.

Del Cid Medrano explicó que por el lado de Mixco muchas personas trabajan en maquila y una de ellas es a la que se refería el alcalde de ese municipio, Neto Bran. “Ahí trabajaban varias personas de nuestro municipio que viven en Tierra Nueva y son las que están en cuarentena”, aseguró.

“Tenemos más de 100 familias en cuarentena por esta situación, les hicieron hisopado y no han dado información si tenemos positivos o no. Nosotros como municipalidad lo que estamos haciendo es brindar víveres durante el toque de queda a estas familias”, dijo la alcaldesa.

La jefa edil indicó que del lado de la zona 6, en Santa Faz, tienen a tres familias en cuarentena, pero no les han hecho hisopado, por haber venido de viaje. “Por la zona 18 no tenemos registrado casos, en Mixco tenemos registradas siete familias en cuarentena en Sacojito y en Villas del Milagro”, comentó.

“Yo creería que el presidente lo que nos da a entender es que si no tenemos nada que ir a hacer a otro lado no salgamos y como el generalizó con el municipio. Con esta situación que se dio es por tantas familias que estén en cuarentena y que esperamos que nos compartan, por alguna razón no se los han llevado”, añadió.

Villa Nueva

Javier Gramajo, jefe edil de Villa Nueva, indicó que desconoce por qué el presidente los mencionó, pero considera que ha de ser porque en ese municipio está el hospital que trata a las personas con covid-19.

“No tenemos conocimiento si en nuestro municipio hay casos registrados porque el rector de ese tema es el Ministerio de Salud. Nosotros únicamente tenemos registro de 175 personas en cuarentena, pero eso no significa estar diagnosticado con el virus”, dijo el alcalde.

Gramajo señaló que ellos le brindan apoyo operativo al Ministerio de Salud con agentes de la Policía Municipal.

“Lo que dicen las personas es que muchos de ellos son retornados, otros que estuvieron cerca una persona que dio positivo, eso le van dando rasgos de porque hay que poner en cuarentena”, concluyó el jefe edil.

Santa Catarina Pinula

El alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero, confirmó tres casos positivos de covid-19 en las zonas 1 y 2 del casco urbano.

Como medidas adoptadas, la municipalidad cerró las calles donde moraban los pacientes por motivos de seguridad y solo podrán tener acceso los vecinos que residan en esos sectores.

Sin dar una cifra, Siero mencionó que hay personas en cuarentena y el Ministerio de Salud se encargará de hacer los hisopados y los protocolos epidemiológicos.

La comuna se encargará de sanitizar la vía pública y mercados.

San Juan Sacatepéquez

El alcalde de San Juan Sacatepéquez, Juan Carlos Pellecer, y la directora del centro de salud confirmaron nueve casos positivos de coronavirus.

El primero fue detectado el fin de semana. Se trata de una mujer diabética de 59 años y posteriormente ocho familiares dieron positivo.

Las autoridades ordenaron el cierre de la colonia Monte Carmelo II, en la ruta a Ciudad Quetzal, y, por su parte, la cartera de Salud hará hisopado a todos los habitantes de esa comunidad, unas 250 personas.