Giammattei confirma otros tres casos de coronavirus en Guatemala y cifra sube a 77

La matemática y la experiencia de otros países nos dice que, por cada caso reportado de forma oficial, existen otros 6 casos no reportados o desconocidos en la comunidad, es decir que en el país tenemos un aproximado de HOY de 480 casos. La tendencia también es que los casos se DUPLIQUEN cada semana de forma exponencial, es decir para el 10 de mayo estaremos llegando a 2,000 casos con un sistema de salud COLAPSADO!

Si usted sigue saliendo “solo a comprar rapidito al mercado” y cree que no le va a pasar nada porque los 77 contagiados ya están hospitalizados, espere unos 15 días y nos cuenta cómo le va por necio! Los contagiados ya andan por todos lados y ni ellos lo saben pues seguramente también son necios que han seguido saliendo irresponsablemente haciendo un terrible daño a su familia y al país entero!

Me preocupa mucho lo que nos espera! Viene lo peor y grueso!