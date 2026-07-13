Gobierno reporta reducción de 10% en homicidios y de 38% en denuncias de extorsión hasta junio

Los homicidios bajaron un 10% y las extorsiones un 38% en Guatemala durante el primer semestre del 2026, en comparación con el mismo lapso del 2025, anunció este lunes 13 de julio el presidente Bernardo Arévalo de León.

De acuerdo con cifras oficiales, entre enero y junio se registraron mil 437 homicidios y ocho mil 769 denuncias de extorsión, por debajo de los mil 600 homicidios y 14 mil 108 denuncias correspondientes al mismo lapso del 2025, respectivamente.

En conferencia de prensa, Arévalo de León aseguró, además, que mil personas señaladas de extorsión fueron capturadas por las fuerzas de seguridad.

Las autoridades atribuyeron los homicidios y las extorsiones, principalmente, a las operaciones y disputas territoriales de las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha.

Asimismo, identificaron a bandas de delincuentes comunes conocidas como "imitadores", que simulan pertenecer a esas pandillas para realizar llamadas amenazantes a comerciantes y transportistas.

El mandatario reconoció el impacto de la delincuencia en la población y afirmó que estas cifras a la baja durante el primer semestre no eliminan, por sí solas, el miedo que sienten muchas familias.

"Las cifras son ciertas, pero el miedo también es real. Sabemos que falta trabajo por hacer y lo estamos haciendo", subrayó Arévalo de León.

El gobernante anunció la entrega de mil patrullas nuevas en septiembre, lo que calificó como la mayor dotación de transporte operativo en siete años. Además, recordó que su administración ha abierto más de 60 sedes policiales y aspira a contratar a 12 mil agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) antes de que finalice su mandato.

Por su parte, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, afirmó que, según las Naciones Unidas, la media ideal es de 121 agentes por cada 100 mil habitantes. Destacó que Guatemala ya superó esa tasa y cuenta con 133 policías por cada 100 mil habitantes, gracias a la graduación de seis mil 218 agentes desde el 2024.

No obstante, el ministro admitió que Guatemala "es un país altamente conflictivo", con un fenómeno criminal complejo, por lo que explicó que se trabaja en nuevos procesos de reclutamiento y en mejorar la infraestructura para fortalecer la capacidad operativa.

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