Guatemala busca que el Cuerpo de Ingenieros de los EE. UU. reactive el tren, pero podría quedarse solo en planes

Desde hace varios años presidentes han ofrecido recuperar las líneas férreas para que el tren vuelva a funcionar en Guatemala. Este gobierno no es la excepción y tiene planes de comenzar a hacerlo, pero los resultados podrían no ser los esperados.

En enero de este año, el gobierno entregó una solicitud escrita al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos para que en el país se pueda reconstruir el sistema de transporte ferroviario.

La visión es conectar el océano Pacífico con el océano Atlántico, incluidos los 21 kilómetros del área metropolitana que se utilizarían para un sistema de transporte público conocido como metro.

Santiago Palomo, secretario de Comunicación Social de la Presidencia, explicó que la idea es básicamente cómo se puede rescatar la red férrea que quedó abandonada por años y cómo se puede convertir esto en una alternativa que fortalezca la posición comercial de Guatemala, esto incluye el metro y se estableció un protocolo similar al que se tiene previsto para Puerto Quetzal.

Arévalo quiso usar la misma estrategia que se implementó para acordar la ampliación del Puerto Quetzal, convenio que está próximo a ser firmado en mayo de este año; sin embargo, en el caso del tren, el resultado podría no dar frutos positivos y quedarse únicamente en una idea.

La solicitud

The Letter of Request, LOR por sus siglas en inglés, es la carta que fue entregada a los estadounidenses para que se iniciaran los análisis preliminares sobre la viabilidad del proyecto. Actualmente, Guatemala no cuenta con ningún plan maestro de desarrollo ferroviario, es decir, no existe guía técnica para que la idea del tren sea una realidad.

Esto contrasta con el proyecto de Puerto Quetzal, para el cuál sí existen estudios técnicos que permitirán llevar a cabo las construcciones estimadas en más de US$600 millones.

Aun así, careciendo de estudios técnicos, el país se comprometió a desarrollar una estrategia que deberá ser presentada en mayo, fecha tentativa en la que se recibiría una visita técnica de ingenieros militares estadounidenses para inspeccionar las áreas en las que se busca rehabilitar el tren.

Fernando Suriano, viceministro de Transporte del Ministerio de Comunicaciones, dijo que, en ese entonces, se acordó que se va a documentar más de lo que ya se tiene de información, desde el marco jurídico hasta estudios técnicos, en el caso del tren o la propuesta del tren de cercanías

De tener el aval estadounidense, el Ministerio de la Defensa tendrá que firmar el acuerdo, para que el grupo militar comience la ejecución del proyecto.

Lejos de la realidad

Pero la visión está lejos de ser una realidad, una fuente a lo interno del Organismo Ejecutivo indicó a Noticiero Guatevisión que aún no hay claridad sobre la forma en que se podría implementar la rehabilitación del tren, que incluye el tiempo de demora, fases de habilitación, costo del proyecto y financiamiento

En cuanto al Metro, el presupuesto vigente de 2025 tiene destinado Q1 mil 200 millones para realizar estudios de viabilidad, pero no han comenzado su ejecución. Según el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, aún se encuentran en reuniones de planificación.

“En este momento estamos varias entidades en comunicación, todavía no se ha definido quién de las entidades va a tener a su cargo esa responsabilidad”, expresó Menkos.

Otro problema a la vista es la cantidad de guatemaltecos que viven en los alrededores o sobre la línea del tren. El año pasado se realizó una inspección ocular en el departamento de Guatemala y se determinó qué aproximadamente 7 mil 200 familias viven sobre la vía férrea solo en la metrópoli.

La misma fuente detalló que el proyecto aún no se encuentra cerca de negociar el derecho de vía, pero de llegarse a desarrollar, es el gobierno el que deberá hacer una estrategia para reubicar a las familias.

Aunque esta es otra de las grandes apuestas del gobierno, hay diferencias operativas abismales entre el proyecto del Puerto Quetzal y el del tren. Algunas de las fuentes consultadas que prefirieron no ser citadas indicaron que es posible que locomotora nunca arranque.