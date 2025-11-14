Guatemala pasa de la temporada lluviosa a la fría: así estará el clima en diciembre

Guatemala pasa de la temporada lluviosa a la fría: así estará el clima en diciembre

El Insivumeh compartió la proyección del clima para lo que resta del 2025 en Guatemala.

Guatemala terminará el 2025 con el paso de frentes fríos. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)

Guatemala ha registrado bajas temperaturas en los últimos días, derivadas del paso de frentes fríos, los cuales continuarán durante lo que resta del 2025 y los primeros meses del 2026.

En ese sentido, Edwin Rojas, director del Insivumeh, explicó este viernes 14 de noviembre, en conferencia de prensa en el Palacio Nacional de la Cultura, que debido a la posición geográfica de Guatemala, a finales de noviembre se marca el final de la temporada de huracanes y tormentas tropicales.

Indicó que, aunque los pronósticos para el país aún se mantienen latentes, ya se ha marcado la transición entre la temporada lluviosa y la de frentes fríos.

Añadió que, como parte del pronóstico, no se espera que algún huracán afecte al país, tanto en el Pacífico como en el Atlántico.

Agregó que, por ahora, no están establecidos los fenómenos de La Niña ni El Niño, por lo que las condiciones climáticas se consideran normales.

Rojas señaló que, históricamente, en Guatemala se han registrado lluvias asociadas con los frentes fríos. Para este período se esperan 16, entre octubre del 2025 y abril del 2026.

Pronóstico para diciembre

Según el pronóstico, en diciembre del 2025 podrían registrarse tres frentes fríos y, en enero del 2026, cuatro.

