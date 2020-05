Guatemala se posiciona en curva ascendente por coronavirus con mil 52 casos y aumentan las restricciones por prevención

Señoras y señores:

De nosotros depende que esto no sea una tragedia mayor ¡¡

Vale considerar que cada uno, tiene su concepto de la realidad que estamos viviendo.

Buscar a quien culpar por mi situacion en particular, es un disparo al aire ¡¡

Contibuyamos con lo basico, aislamiento, distanciamiento, apoyo a las disposiciones y sentido comun.

Comprensible si requiero buscar mi sustento y el de los mios, que el todo vuelva a como antes.

Pero lamentablemente, nos exponemos a lo peor, como ya lo dicen los numeros de ayer y hoy.

Y concientes que no estamos preparados.

Muchos tendremos que sufrir, porque el sistema no da, para atender a los infectados que se estan incubando en nuestro entorno.

Que Dios nos considere, es lo unico que nos queda.