Guatemala tiene más de 6 millones de personas aún sin vacunarse contra el covid-19 y estos son los municipios con bajo porcentaje

Los datos revelan que a la población menor de 18 años (de 12 a17 años) hasta el momento se le han administrado un total de 1 millón 121 mil 737 dosis de vacunas contra el covid-19, de la población meta de 2 millones 121 mil 284.

Mientras que la cobertura de vacunación en población mayor de 18 años, es de 10 millones 322 mil 368 dosis totales, de la meta de 10 millones 529 mil 192.

Población en riesgo

Virginia Herzig, coordinadora de la Unidad de Gestión de Riesgo del Ministerio de Salud informó que presencia de la variante ómicron en el país se espera un importante y considerable aumento del número de casos a partir de esta semana y con un posible pico en el mes de febrero.

Explicó que la población con mayor riesgo de contagiarse moderada y gravemente son las personas que actualmente no están vacunadas, ni siquiera con la primera dosis contra el covid-19.

Refirió que de acuerdo con el Tablero Covid-19, el 53% de la población de 12 años en adelante, más de 6 millones de personas, no se han aplicado ni la primera dosis de vacuna.

Lea además: “No es una leve gripe”: Estos son los síntomas que debe identificar y que causa ómicron

Dijo que estas personas están en alto riesgo al poderse contagiar con la enfermedad y presentar cuadros graves y que vayan a requerir hospitalización.

Herzig añadió que de ese porcentaje, al menos 15 municipios no cumplen ni con el 20% de la cobertura de vacunación con la primera dosis.

Entre los municipios destacó el de Concepción, Sololá, que no llega al 5% de cobertura de vacunación.

“Como ustedes sabrán hay muchos factores que determinan esa baja cobertura, entre ellas y una de las más fuertes es el rechazo que la población ha manifestado a colocarse la vacuna para protegerse. Si bien es cierto, y como hemos repetido en muchas ocasiones, la vacuna no evita que me contagié y no evita que yo contagie a otras personas, sí evita la gravedad de la enfermedad y requerir una cama de hospital para poder comenzar mi proceso de recuperación, que dicho sea de paso es bastante prolongado”, dijo Herzig.

Los municipios con menos cobertura de vacunación

Según los datos de Salud, los 15 municipios con menos cobertura de vacunación en el país son:

Municipio Departamento Cobertura de vacunación Concepción Sololá 4.6% Santa Bárbara Huehuetenango 9.1% El Estor Izabal 12.6% San Mateo Ixtatán Huehuetenango 14.2% San Ildefonso Ixtahuacán Huehuetenango 14.2% Chisec Alta Verapaz 14.4% San Bartolomé Jocotenango Quiché 14.6% Santa Lucía La Reforma Totonicapán 15% Santa Cruz Barillas Huehuetenango 15.3% San Rafael Petzal Huehuetenango 15.9% Fray Bartolomé de las Casas Alta Verapaz 16.4% Raxruhá Alta Verapaz 17% Nahualá Sololá 17.4% Santa Catarina Ixtahuacán Sololá 17.4% Cuilco Huehuetenango 17.8%

Llamado a vacunarse

El ministro de Salud, Francisco Coma, dijo en la conferencia que la variante ómicron, si bien tiene manifestaciones clínicas parecieran ser más leves, sigue siendo coronavirus, y que las personas sin vacuna son las personas que están ingresando a los hospitales del país.

Dijo que del total de ingresos que revisaron en enero, el 85% corresponde a pacientes que no tenían ni una sola dosis de vacuna y ellos son los que tienen mayores niveles de riesgo.

Lea también: Pruebas de antígeno podrían no detectar contagios de ómicron

“Quiero hacer un llamado a la población: por favor en el entorno todos sabemos o conocemos gente que no ha querido vacunarse y sabemos también que es lo que causa el rechazo a la vacuna. Muchos de estos factores tienen que ver con ideas no apegadas a la realidad, mucha gente no se vacuna por temor a morir por la vacuna, otras gentes no se vacunan por el temor de que la vacuna los deja infértiles y queremos por favor que transmitamos el mensaje que la vacuna lo que hace es salvar vidas”, dijo Coma.

Edad de más contagios

Coma añadió que según las estadísticas se ha detectado que la mayor cantidad de personas que han salido positivas en estas semanas son las comprendidas en el rango de edad de 20 a 29 años, que corresponden al 28% del total de los casos positivos. A este rango le sigue el de personas de 30 a 39 años con el 24%.

Según el ministro, de acuerdo con las observaciones sociales se ha determinado que estos dos rangos de edad es el que mayor nivel de relajamiento tiene de las medidas de bioseguridad Guatemala.

Lea además: Semáforo de alertas covid-19: Guatemala inicia el 2022 con 31 municipios en rojo y 230 en amarillo

Recordó que en diciembre el porcentaje de positividad era de un 2%, aproximadamente, pero que en la actualidad la positividad en el país es de un 14%, pero que en algunos departamentos hay llegado a 20%.