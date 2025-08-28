Gusano barrenador en perros: La segunda especie más afectada, síntomas, prevención y cifras en Guatemala

El gusano barrenador continúa representando una amenaza para la sanidad animal en Guatemala. Al 22 de agosto de 2025, de acuerdo con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), desde la confirmación del primer caso en una ternera el 28 de octubre, se han reportado mil 888 animales infectados, de los cuales 537 son perros, lo que los convierte en la segunda especie más afectada después del ganado bovino.

El MAGA enfatizó que cualquier perro, u otro animal, con heridas que no cicatrizan, mal olor o signos de dolor debe ser revisado de inmediato, ya que podría tratarse de una infestación de gusano barrenador.

Los ciudadanos pueden reportar casos sospechosos a través de la aplicación móvil del MAGA, disponible para teléfonos inteligentes o escribiendo a través del WhatsApp.

Las autoridades subrayan que los perros, y otros animales, afectados pueden salvarse si reciben atención veterinaria oportuna, que incluye limpieza de heridas, aplicación de insecticidas y antibióticos.

Así se distribuyen los casos de gusano barrenador en los 22 departamentos

La plaga afecta a los 22 departamentos del país. Según los registros oficiales, así se distribuyen los casos:

Departamento Casos Porcentaje Izabal 433 22.93% Suchitepéquez 251 13.29% Alta Verapaz 160 8.47% Petén 115 6.09% Jalapa 108 5.72% Zacapa 107 5.67% Guatemala 105 5.56% Quiché 105 5.56% Jutiapa 102 5.40% Escuintla 37 1.96% San Marcos 37 1.96% Santa Rosa 37 1.96% Sacatepéquez 53 2.81% Retalhuleu 52 2.75% Baja Verapaz 58 3.07% Chimaltenango 31 1.64% Chiquimula 26 1.38% Quetzaltenango 22 1.17% Sololá 20 1.06% El Progreso 19 1.01% Huehuetenango 7 0.37% Totonicapán 3 0.16% Distribución de casos acumulados de animales infectados por gusano barrenador en Guatemala. Elaboración propia con datos del Maga

Los departamentos de Izabal y Suchitepéquez concentran más de un tercio de los casos totales.

Bovinos y perros, los más afectados; estas son las otras especies con casos confirmados

Además de los bovinos (1,020 casos) y caninos (537 casos), también se han registrado:

Porcinos: 135

Equinos: 103

Ovinos: 50

Caprinos: 16

Felinos: 19

Aves: 6

Silvestres en cautiverio: 2

Las lesiones aparecen principalmente en extremidades, ombligo, orejas, cuello, vulva y tórax.

Casos acumulados, reportados, de animales infectados por la larva de la mosca del gusano barrenador en Guatemala desde el inicio del brote. (Foto, prensa Libre: cortesía Maga)

MAGA insta a reportar casos en su app para evitar que el gusano barrenador se propague

Según constató Prensa Libre, muchos casos no llegan a conocimiento de las autoridades porque la ciudadanía no los reporta, lo que dificulta el control y la erradicación del parásito.

El MAGA recordó a la población que los casos de animales infectados por gusano barrenador pueden reportarse de forma anónima a través de su aplicación móvil oficial.

Esta herramienta permite notificar de manera ágil y segura cualquier sospecha, contribuyendo a evitar la propagación de la infección.

El MAGA informó que, como parte de las acciones de respuesta, desde octubre del 2024, se han realizado:

308 unidades productivas inspeccionadas

9 mil 231 animales revisados

4 mil 809 animales tratados

515 personas capacitadas

143 denuncias atendidas

Gusano barrenador: cómo actúa este parásito que ataca a animales de sangre caliente

El gusano barrenador de ganado (Cochliomyia hominivorax) es una mosca que deposita sus huevos en heridas abiertas o cavidades de los animales de sangre caliente.

Cada hembra puede colocar entre 50 y 400 huevos, cuyas larvas consumen el tejido vivo, provocando una infestación llamada miasis.

Síntomas del gusano barrenador en perros, y otros animales: cómo es el tratamiento veterinario

Los síntomas incluyen:

Heridas que no cicatrizan

Secreción con mal olor

Pérdida de peso y debilidad

Dolor y signos de estrés

El tratamiento es posible si se actúa a tiempo: consiste en la eliminación de larvas, limpieza profunda de la herida y aplicación de insecticidas y antibióticos.

El MAGA ha desarrollado una aplicación móvil para que la población pueda reportar animales con sospecha de infección por gusano barrenador o cualquier herida que pueda ser foco de contagio. (Foto, cortesía Maga)

Prevención del brote

El MAGA recomienda a los dueños de mascotas y productores:

Mantener a los animales en buen estado de salud

Revisar y atender cualquier herida rápidamente

Aplicar insecticidas preventivos

Reportar los casos de forma inmediata para evitar la propagación

Prevenir el #GusanoBarrenador es tarea de todos, recuerde estas tres acciones claves que ayudarán a evitar esta enfermedad.#ElPuebloDignoEsPrimero pic.twitter.com/ZwY7AXKTqZ — MAGA Guatemala (@MagaGuatemala) August 25, 2025

El gusano barrenador en Guatemala no solo afecta al ganado bovino, sino también a los perros, que representan el segundo grupo más afectado.

Las autoridades destacan que con atención temprana los animales pueden salvarse, por lo que instan a la población a denunciar los casos y colaborar en el control de la infección.