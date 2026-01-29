Horarios escalonados, teletrabajo y clases virtuales: la propuesta de Quiñónez para mejorar el tránsito capitalino

El alcalde de la Ciudad de Guatemala, Ricardo Quiñónez, planteó este jueves 29 de enero que la implementación de horarios laborales escalonados y el teletrabajo son medidas “impostergables” para aliviar el tránsito vehicular en la capital y el área metropolitana. Según explicó, comenzar por el sector público permitiría lograr un impacto inmediato en la movilidad urbana.

“Es imperativo aplicar una medida de esta naturaleza. No hay que perder tiempo”, afirmó el jefe edil. Agregó que ya se han obtenido resultados positivos con esta estrategia en instituciones como la Municipalidad de Guatemala, el Banco de Guatemala, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y otras entidades ubicadas en el Centro Cívico.

Quiñónez indicó que escalonar los horarios en este sector ha permitido distribuir mejor los flujos vehiculares y ampliar los períodos de atención al público.

“Si usted va al Centro Cívico a las 15.30, 16 o 17 horas, verá cómo está despejado. Las paradas del Transmetro funcionan mejor y la movilidad ha mejorado”, aseguró.

Recordó que esta dinámica fue impulsada durante la pandemia del covid-19 y se mantiene en algunas instituciones públicas. A su criterio, extenderla a toda la administración permitiría mejorar las condiciones de desplazamiento para miles de personas que ingresan a diario a la ciudad, especialmente por rutas como la CA-9 y la CA-1.

“Una gran mayoría de los vehículos que circulan en las principales vías de acceso a la ciudad transporta a trabajadores del sector público. Escalonar horarios allí nos permitiría lograr un verdadero impacto y además ofrecer mejores condiciones a la población”, enfatizó.

El alcalde informó que también trabajan de forma coordinada con las Policías Municipales de Tránsito de ocho o 10 municipios del entorno metropolitano, con el objetivo de aplicar soluciones integradas.

Además del escalonamiento, Quiñónez propuso fomentar el teletrabajo y la educación a distancia, prácticas que, según dijo, ya demostraron ser eficaces.

“Son acciones que han funcionado durante la pandemia y evidencian que podemos hacer más efectiva la forma en que se trabaja”, expresó.

Finalmente, hizo un llamado al sector privado para que se una a este esfuerzo. “Arrancar desde el sector público sería un primer paso. Pero estas medidas deben extenderse. No son acciones exclusivas de Guatemala; también se aplican con éxito en otras partes del mundo”, concluyó el jefe edil.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

