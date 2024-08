Ministro de Salud se reunirá este miércoles con los médicos residentes, que están en asamblea permanente hasta que no se garantice la seguridad en el Hospital Roosevelt.

El ministro de Salud, Joaquín Barnoya, indicó que esta semana se podrá tener un cronograma para reanudar el servicio en la consulta externa del Hospital Roosevelt, que desde el pasado 19 de agosto es irregular, pues solo se reciben los casos que necesitan atención directa, las demás citas han sido reprogramadas.

La falta de medidas de seguridad para el personal y población que acude al centro asistencial son la principal razón de esta suspensión, pues en las últimas semanas se han recibido vía telefónica varias amenazas contra personal médico y de enfermería, y advertencias de explosivos en el edificio.

Por ello, los médicos residentes se encuentran en asamblea permanente hasta que se garantice seguridad policial en el perímetro y en el interior del centro asistencial.

Barnoya indicó este lunes 26 de agosto que este es un problema sistémico y que viene de años atrás, y que mantiene comunicación con los médicos, con el director del hospital y las autoridades de los ministerios de Gobernación y de la Defensa para que se reanude la atención a la población.

“El miércoles seremos parte de la asamblea para tener un cronograma de cómo poco a poco se va a ir regularizando la consulta externa del Hospital Roosevelt”, dijo.

Los residentes han señalado que suspendieron el servicio para hacerse escuchar ante las autoridades, pues la inseguridad que viven dentro del nosocomio no les permite trabajar con tranquilidad, y que deben hacerse reajustes en la atención a los privados de libertad, pues algunos son de alta peligrosidad.

Sin embargo, la medida tiene efectos colaterales, pues la atención de los pacientes ha sido limitada. A diario llega a la consulta externa un promedio de mil 500 personas, y la semana pasada se reprogramaron aproximadamente tres mil 800 citas.

Muchas personas acuden desde los departamentos para ser atendidas, madrugan y gastan en pasaje y hasta en hospedaje para cumplir con la cita médica, pero esto representa un atraso de semanas y hasta meses en tratamientos de distintos padecimientos, pues algunas fechas se corrieron hasta el 2025.

No solo los pacientes han sido los afectados, sino también los estudiantes de cuarto y quinto año de la carrera de Medicina de las distintas universidades, ya que durante una semana no llegaron a la práctica médica en el hospital por resguardar su integridad física, según la médica María Ortiz, secretaria académica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

“El miércoles seremos parte de la asamblea para tener un cronograma de cómo poco a poco se va a ir regularizando la consulta externa del Hospital Roosevelt”. Joaquín Barnoya, ministro de Salud

Mientras que Luz Abad, subdirectora médica del Hospital Roosevelt, señaló la semana pasada que los estudiantes no tienen vínculo laboral directo con el centro asistencial y, por ello, se acordó que no asistieran, pues no podrían asumir la responsabilidad de resguardarlos.

Después de cinco días de no asistir a prácticas, el sábado último los externos comenzaron a llegar. De la Universidad de San Carlos son 86 estudiantes.

Impacto en la población

Ante la situación que se vive en el centro asistencial, Ortiz dice que los hospitales de la red pública se mantienen sobrecargados de pacientes y una situación como esta impacta de manera significativa en la atención a la población, pues la suspensión del servicio limita que la gente pueda continuar con sus tratamientos, la lista de espera se hace larga, se atrasan los procedimientos electivos y las emergencias se saturan más de lo que ya se encuentran.

Recordó que no es la primera vez que se han dado problemas de inseguridad en los hospitales, pues en el General San Juan de Dios también han ocurrido hechos armados protagonizados por pandilleros.

“Esto es un problema que ha sido reiterativo y mientras no se tomen las medidas necesarias, sobre todo con los privados de libertad que siguen asistiendo a los hospitales a recibir la atención, este problema seguirá”, agrega Ortiz, y más que un tema de seguridad lo ve como un problema de fondo que debe resolverse en conjunto con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Gobernación.

Si bien las medidas de seguridad han mejorado desde que los médicos residentes suspendieron la consulta externa, esta no se reanudará hasta que no haya agentes de seguridad instalados de manera permanente dentro y fuera del centro asistencial.

Los controles de seguridad de las personas que ingresan al Hospital Roosevelt han aumentado. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera)

Luis Chávez, director del Hospital Roosevelt, indicó que se ha avanzado en tener un mayor control en el ingreso de personas al hospital, ya que a los pacientes se les pide que se identifiquen con DPI, y sus datos se corroboran con el carné, o bien la hoja de solicitud de exámenes o de referencia. Mientras que el personal ingresa por una puerta específica.

Por otro lado, los compromisos acordados en las negociaciones entre los médicos y las autoridades de Salud y de Gobernación serán plasmados en un documento escrito para que este sirva de respaldo y les permita exigir que la seguridad sea permanente en el nosocomio.

Traslado de privados de libertad

De acuerdo con Chávez, la cantidad de privados de libertad trasladados al centro asistencial para recibir atención médica ha disminuido. En promedio se recibían de ocho a 10 reos por día, y el número se ha reducido a la mitad.

Para abordar el tema, a finales de junio se estableció una mesa entre las autoridades de los hospitales Roosevelt, General San Juan de Dios, las carteras de Gobernación y Salud, y el Sistema Penitenciario.

Chávez refirió que se ha avanzado en la presentación de propuestas por las partes involucradas a fin de unificar criterios para establecer protocolos en toda la red de atención pública.

La restricción en a consulta externa no solo ha llevado a una disminución de los privados de libertad que llegan por atención médica, sino también para lograr una mejor planificación de estas referencias.

El fortalecimiento de las medidas de seguridad para el traslado de estos pacientes compete al Sistema Penitenciario, según Chávez; sin embargo, la presencia de los agentes de la Policía Nacional Civil en el hospital, ha permitido tener un mayor cordón de seguridad.