Huelga de Dolores evidencia inconformidades sociales con humor, creatividad y críticas a las autoridades

Integrantes de distintos comités de Huelga de Dolores de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) efectuaron este viernes 27 de marzo el tradicional desfile bufo en el Centro Histórico de la capital, donde denunciaron el alto costo de los combustibles, la inseguridad y criticaron la administración del presidente Bernardo Arévalo, así como la de Consuelo Porras al frente del Ministerio Público (MP).

Carrozas y comparsas de distintas facultades y escuelas participaron en el recorrido por el Paseo de la Sexta, hasta la Plaza de la Constitución, donde se concentraron decenas de asistentes que observaron las representaciones satíricas.

Durante la actividad, también fueron objeto de críticas el Congreso, el Organismo Judicial y el Ejecutivo, por medio de escenificaciones y mensajes elaborados por los estudiantes, quienes utilizaron el humor y la ironía como formas de expresión.

El recorrido comenzó al filo del mediodía y destacó por la creatividad de los participantes, quienes presentaron carrozas en las que personificaron a figuras de la vida nacional e internacional, en alusión a temas políticos y sociales.

En varias representaciones, los estudiantes también dirigieron críticas al Sistema Penitenciario, en particular por la fuga de reos registrada recientemente.

Asimismo, algunas carrozas incluyeron referencias a la política internacional, con alusiones a decisiones del gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, especialmente en relación con su postura e intervención en Venezuela, tema que fue abordado desde la sátira y la crítica estudiantil.

El desfile bufo forma parte de la Huelga de Dolores, una tradición estudiantil que cada año reúne a sancarlistas durante la Cuaresma para expresar inconformidades sociales mediante la sátira y la crítica pública.

Un participante, caracterizado con traje naranja de reo, forma parte de las representaciones satíricas durante el recorrido de la Huelga de Dolores. (Foto Prensa Libre: César Pérez Marroquín)

Integrantes encapuchados avanzan en el desfile bufo mientras participan en las actividades de la Huelga de Dolores. (Foto Prensa Libre: Javier González)

Asistentes observan las representaciones estudiantiles durante el paso del desfile bufo en el Centro Histórico. (Foto Prensa Libre: César Pérez Marroquín)