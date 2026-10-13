Hundimiento en el km 16 de la ruta Interamericana afecta el paso vehicular en uno de los carriles

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Hundimiento en el km 16 de la ruta Interamericana afecta el paso vehicular en uno de los carriles

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Mixco cierra un carril en el kilómetro 16 de la ruta Interamericana debido a un hundimiento en el asfalto.

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HUNDIMIENTO KM 16 DE LA INTERAMERICANA

Hundimiento afecta el paso en el kilómetro 16 de la ruta Interamericana. (Foto Prensa Libre: captura de video de la PMT de Mixco)

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Mixco informó que este martes 13 de octubre se ha formado un hundimiento en el kilómetro 16 de la ruta Interamericana, con dirección hacia occidente.

Añadió que por lo sucedido no se implementará carril reversible en el referido tramo.  

Indicó que un camión cayó en el hundimiento, por lo que coordina con las autoridades correspondientes para atender la emergencia.

En el lugar permanece el cierre del carril derecho como medida de prevención.

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La PMT de Villa Nueva alertó que por el hundimiento podría incrementar el tránsito en el sector de Bárcenas hacia Milpas Altas.

El hundimiento se ubica a la orilla de la carretera y sobre uno de los carriles.

Tráiler vuelca en la ruta al Atlántico

La PMT de la capital informa que en el kilómetro 21 de la carretera al Atlántico, con dirección al norte, se reporta un cabezal volcado que, según el conductor, transportaba banano.

Personal de la aseguradora ya se encuentra en el lugar y se espera la llegada de grúas provenientes del sector sur para retirar la unidad.

Para ver más: Video: Nuevo hundimiento alarma a vecinos de la colonia Pablo VI en Mixco

Se registra congestionamiento vehicular desde el kilómetro 14, con tendencia a incrementarse.

La PMT les sugiere a los conductores organizar su tiempo, conducir con precaución y considerar rutas alternas.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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