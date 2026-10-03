Video: Nuevo hundimiento alarma a vecinos de la colonia Pablo VI en Mixco

Un nuevo hundimiento se registró la tarde de este sábado 3 de octubre en la colonia Pablo VI, zona 7 de Mixco. Es el tercer hundimiento registrado en dicha colonia durante las últimas semanas.

Los vecinos de la colonia se encuentran nuevamente alarmados a consecuencia de este hundimiento, que se suscitó luego de las fuertes lluvias que han afectado este sábado el área metropolitana y gran parte del país.

La noticia se dio a conocer a través de fotografías y videos difundidos en redes sociales por residentes del sector. En uno de ellos se puede observar cómo una parte del pavimento se desprende y cae en el orificio.

Según los comentarios publicados por los residentes del área, este socavamiento se dio como consecuencia del daño en las tuberías que conectan los desagües de las residencias del sector. También afirman estar preocupados debido a que existe la posibilidad de que todo el sistema de drenajes de la colonia esté colapsado y, en consecuencia, continúen este tipo de hundimientos, lo que pone en riesgo a los residentes y sus viviendas, por lo que solicitan a las autoridades municipales buscar soluciones al problema.

Un nuevo hundimiento se registró la tarde de este sábado 3 de octubre en la Colonia Pablo VI en la zona 7 de Mixco como consecuencia de las fuertes lluvias que están afectando el territorio nacional (Video Prensa Libre: Redes Sociales).

Según información proporcionada por la Empresa Mixqueña de Transporte (Emixtra), ya se ha cerrado el sector, tanto para peatones como para vehículos, donde se registró este nuevo hundimiento, y se espera que el personal de la comuna realice a la brevedad las evaluaciones para solventar esta nueva situación.

Primeros hundimientos

El pasado 23 de septiembre, en horas de la mañana, se registraron dos hundimientos en dicha colonia de Mixco.

En esa ocasión, se registró un primer socavamiento alrededor de las 6 horas, en el que se vio afectado un automóvil particular. Unas horas más tarde se registró un segundo hundimiento, en el que se vio afectado un camión repartidor de agua.

Las autoridades municipales realizaron los trabajos correspondientes para sustituir las tuberías en los dos lugares en los que se registraron estos hundimientos, ya que se encontraban totalmente colapsadas.

Sin embargo, los vecinos de la colonia han solicitado que la comuna y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) realicen una evaluación en toda la colonia, ya que, según indican, durante los trabajos para reponer la tubería colapsada el 23 de septiembre, la nueva tubería fue conectada con la antigua, lo que también representa un riesgo para otras viviendas debido al deterioro en que se encuentra el sistema de drenajes en la localidad.

Sin embargo, estos no son los primeros hundimientos que se registran en la colonia Pablo VI ya que hechos similares se registraron en septiembre del 2020, en junio del 2021 y también en el 2024, en donde también se dieron este tipo de hechos a consecuencia del colapso de las tuberias de drenaje.

En junio del 2020 empleados de la Municipalidad de Mixco informaron sobre la formación de una cavena subre el bulevar principal de la colonia, que en esa ocasión tenía una profundidad de aproximadamente dos metros y que, según se indicó en esa ocasión, se había formado como consecuencia de los daños en la tubería que había sido instalada desde hace más de 20 años.

Sin embargo, desde el año 2019 los vecinos de la colonia habían informado sobre el riesgo que corrian alrededor de 400 viviendas a consecuencia de los constantes hundimientos en el sector.

Un problema que se repite desde 2019 según datos de Conred

Informes de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) han documentado incidentes relacionados con el sistema de drenajes desde años atrás.

Entre los antecedentes figuran hundimientos registrados en 2019, 2021 y 2024, además de los ocurridos en septiembre de este año.

En un informe elaborado después de un hundimiento ocurrido en septiembre de 2024, Conred determinó que la problemática era recurrente y señaló el deterioro de las tuberías como uno de los factores relacionados con los socavamientos.

El documento también advirtió que las intervenciones realizadas entonces no representaban una solución integral y recomendó efectuar estudios del sistema de drenajes, así como desarrollar un proyecto que permitiera evitar que los colapsos continuarán repitiéndose.

Conred también recomendó a la Municipalidad de Mixco inspeccionar los drenajes, garantizar mantenimiento preventivo permanente y diseñar un proyecto para reparar integralmente los sistemas en las colonias y sectores afectados.

Uno de los informes atribuyó los problemas a la falta de mantenimiento y antigüedad del colector. Según información municipal divulgada anteriormente, parte de la tubería metálica fue instalada en 1999.

Ahora, el hundimiento reportado entre las casas 107 y 108 se suma a una cadena de incidentes en Pablo VI y ocurre mientras todavía se desarrollan trabajos por los socavones registrados días atrás.

El paso permanece cerrado en el sector mientras se determina el alcance del nuevo daño y las acciones necesarias para reparar el punto afectado.