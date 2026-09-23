Hundimiento obliga al cierre de la avenida Pablo VI en la zona 7 de Mixco

La Municipalidad de Mixco informó que este miércoles 23 de septiembre se registró un socavón en la avenida Pablo VI, zona 7 del municipio, y dio a conocer las acciones para mitigar el problema en esa vía.

En imágenes compartidas por la comuna se observan los daños en el asfalto y en una tubería que atraviesa el tramo.

En el lugar trabaja maquinaria, mientras que la comuna afirmó que en otros tramos afectados ha colocado tubería de PVC.

Mynor Espinoza, vocero de la Municipalidad, informó que una retroexcavadora trabaja para determinar la magnitud del daño y verificar la longitud de la tubería que será reemplazada. Explicó que, de las dos tuberías, una es de aluminio y supera los 35 años.

Dijo que han dado mantenimiento a las tuberías; sin embargo, con el tiempo se han formado filtraciones que han causado daños.

La comuna ya trasladó nueva tubería y otros materiales al área para instalarlos y tratar de mitigar el impacto en la movilidad del sector.

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Como rutas alternas, Espinoza sugirió el bulevar de Belén y el bulevar de La Brigada.

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