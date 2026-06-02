Hurto y robo concentran la mayoría de denuncias de turistas en Guatemala

La seguridad figura entre las principales preocupaciones de quienes consideran visitar Guatemala. Un análisis de DataLab identificó que el 41.3% de los comentarios y reclamos analizados sobre la experiencia turística en el país hace referencia a preocupaciones relacionadas con la seguridad. Entre ellas, destacan denuncias por robos, engaños y estafas.

En ese contexto, la Dirección de Seguridad Turística (DISETUR) reporta que durante el 2024 registró 78 denuncias de hechos contra turistas; en el 2025 contabilizó 71 casos y, en lo que va del 2026, suma 39 denuncias. De acuerdo con la institución, la mayoría de incidentes reportados corresponde a delitos contra el patrimonio, principalmente hurtos y robos.

Según Marco Tulio Lorenzo Corado, jefe del Departamento de Operaciones de DISETUR, los destinos con más denuncias registradas este año son Antigua Guatemala, con 16 casos; el área metropolitana, con siete; y la isla de Flores, Petén, con cinco.

El funcionario explicó que la mayoría de denuncias atendidas por DISETUR está relacionada con la pérdida o sustracción de pertenencias y no con delitos violentos. Agregó que en los últimos años no se han reportado hechos contra la vida de turistas en los principales destinos del país.

Este es un extracto de la conversación que sostuvo con Prensa Libre.

¿Cuál es la interpretación de DISETUR sobre las preocupaciones de seguridad que expresan los turistas?

La información es válida y útil porque nos permite reorientar el servicio e implementar nuevas estrategias. Sin embargo, es importante diferenciar la percepción de la realidad. Nosotros trabajamos con denuncias e incidencias registradas.

En el 2024 tuvimos 78 casos contra turistas; en el 2025 fueron 71 y actualmente llevamos 39 casos a nivel nacional. También hay que tomar en cuenta que algunos turistas denuncian directamente en sedes policiales ordinarias y no necesariamente en DISETUR.

¿Cuáles son los principales delitos que denuncian los turistas?

Los delitos más comunes son los relacionados con el patrimonio, principalmente hurtos y robos. Este año hemos registrado 19 casos de hurtos y robos a nivel nacional. Muchas veces ocurre que el turista extravía alguna pertenencia y termina reportándolo como hurto.

Hace pocos días, por ejemplo, una turista estadounidense olvidó su teléfono mientras realizaba una actividad turística en Semuc Champey. Gracias al seguimiento por GPS y al trabajo coordinado con la Fiscalía de Turismo de Cobán, logramos recuperar el dispositivo en menos de 48 horas. En ese caso no se presentó una denuncia formal porque la propia turista reconoció que había olvidado el teléfono.

¿Han registrado agresiones contra turistas?

Este año hemos tenido tres casos de agresión. Sin embargo, al darles seguimiento establecimos que se trataba de personas migrantes en tránsito: dos hondureños y un venezolano.

En los casos reportados, las personas estaban solicitando ayuda económica en establecimientos comerciales y se produjeron conflictos con personal de seguridad privada. No hemos registrado agresiones directas contra turistas en actividades recreativas o de viaje.

¿En qué destinos se concentran más denuncias?

Nuestra base de datos refleja que Antigua Guatemala es el lugar donde más denuncias hemos tomado. Es un punto estratégico porque muchos turistas llegan primero allí y desde ese destino organizan sus recorridos hacia otros lugares del país.

Actualmente registramos 16 denuncias en Antigua Guatemala. En segundo lugar está el área metropolitana, con siete denuncias, y en tercer lugar, la isla de Flores, Petén, con cinco denuncias.

Un dato interesante es que Panajachel y San Pedro La Laguna, en Sololá, reciben una gran cantidad de turistas. Sin embargo, la incidencia registrada es menor. No solo en hechos contra turistas, sino también en otros delitos. Comparados con el área metropolitana o algunos departamentos del país, estos destinos presentan menos denuncias.

¿Qué modalidades de estafa han identificado?

Las más frecuentes están relacionadas con servicios turísticos que no se prestan como fueron ofrecidos. Por ejemplo, personas que promocionan tours a través de plataformas digitales, solicitan un adelanto económico y luego no cumplen con el servicio.

También hemos tenido denuncias relacionadas con transporte, en las que el turista acuerda un precio y, al llegar a su destino, le cobran una cantidad mayor. En Flores, por ejemplo, de las cinco denuncias registradas este año, dos están relacionadas con estafas.

Desde DISETUR recomendamos que los turistas contraten servicios con empresas registradas y autorizadas por el Inguat. Esto facilita el seguimiento de cualquier incidente y brinda mayores garantías al visitante. Cuando el servicio es prestado por operadores identificados y registrados, es mucho más sencillo investigar y resolver una denuncia.

¿Qué impacto puede tener la percepción de inseguridad en la decisión de viajar al país?

Puede tener un impacto importante porque cualquier persona que planea visitar un destino toma en cuenta el asunto de la seguridad. Por eso insistimos en que la seguridad es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo turístico.

Cuando se elaboran planes de desarrollo turístico comunitario o municipal, la seguridad debe estar presente desde el inicio. No basta con tener atractivos turísticos; es necesario que las personas se sientan seguras al visitarlos.

¿Con cuántos agentes cuenta actualmente DISETUR?

Actualmente contamos con 500 efectivos distribuidos en 20 delegaciones a nivel nacional. Además, tenemos 150 agentes en proceso de formación que se incorporarán en aproximadamente un mes y medio. Esto nos permitirá ampliar la cobertura y fortalecer nuestra presencia en los principales destinos turísticos.

¿Cómo se coordinan con otras instituciones?

Tenemos mesas de seguridad turística tanto a nivel nacional como local. Trabajamos junto al Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT), la Fiscalía de Turismo, Migración, municipalidades, cuerpos de socorro y otros actores.

Cuando ocurre una emergencia, como la desaparición de un turista en un volcán, se activan protocolos de búsqueda y rescate en coordinación con todas las instituciones involucradas. Gracias a este trabajo conjunto hemos logrado rescatar a varios turistas extraviados en volcanes como los de Agua y Acatenango.

¿Cuáles son los principales retos que enfrenta la seguridad turística?

Uno de los retos más importantes es fortalecer la coordinación entre el sector turístico y las comunidades receptoras. En algunos lugares todavía existe la percepción de que los beneficios del turismo se concentran únicamente en determinados sectores. Por eso impulsamos espacios de diálogo y coordinación para que las comunidades participen y comprendan los beneficios que genera la actividad turística.

¿Qué acciones tienen previstas para fortalecer la seguridad turística?

Seguiremos fortaleciendo nuestras capacidades humanas y logísticas. La incorporación de 150 nuevos agentes es parte de ese esfuerzo. También continuaremos trabajando en la prevención del delito y la violencia mediante capacitaciones dirigidas a comunidades receptoras, hoteles, restaurantes, asociaciones de transporte, guías turísticos y otros actores vinculados al sector. La seguridad turística es un trabajo conjunto en el que participan autoridades, gobiernos locales, empresarios y comunidades.